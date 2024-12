Φονικό ρωσικό πλήγμα στο Κριβί Ριχ

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν χθες Τρίτη σε ρωσική επίθεση στην πόλη Κριβί Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ουκρανοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν την επίθεση παραμονή των Χριστουγέννων στην πόλη, τη γενέτειρα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Kryvyi Rih💔❤️‍🩹

Ballistic hit a residential building, civilians were preparing for Christmas, after the air raid warning signal, there were only a few minutes left before the attack, and people did not have time to go to the shelter😢 #russiaIsATerroristState 🤬 pic.twitter.com/opb9EAUBqU

— Nadiia Omelchuk 🇺🇦 (@Ukrainian_Art_) December 24, 2024