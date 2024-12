Ουκρανικά drones προκάλεσαν σήμερα το πρωί ζημιές σε πολυκατοικίες και οδήγησαν στην απομάκρυνση κατοίκων στην Καζάν, πόλη στην κεντρική Ρωσία σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων από τη μεθόριο με την Ουκρανία, επεσήμαναν τοπικοί αξιωματούχοι οι οποίοι διευκρίνισαν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

«Σήμερα η Καζάν υπέστη μαζική επίθεση με drones», ανέφερε στο Telegram ο επικεφαλής της Δημοκρατίας του Ταταρστάν, όπου βρίσκεται η πόλη, Ρουστάμ Μινιχάνοφ.

«Αν στο παρελθόν δέχονταν επίθεση βιομηχανίες, πλέον ο εχθρός επιτίθεται στους αμάχους (…) απευθείας στα σπίτια τους», κατήγγειλε ο ίδιος.

Κάτοικοι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, επεσήμαναν οι τοπικές αρχές, χωρίς να διευκρινίσουν τον αριθμό τους.

Η δημαρχία του Καζάν ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν «πυρκαγιές» σε πολλές συνοικίες, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν ήδη σπεύσει πυροσβέστες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από ρωσικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν drones να πέφτουν πάνω σε πολλές ψηλές πολυκατοικίες, δημιουργώντας εντυπωσιακές μπάλες φωτιάς.

Το AFP δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των εικόνων.

Photos and videos from the scene are being shared on local Telegram channels. pic.twitter.com/MN19u47uom

UAVs have hit at least three high-rise buildings in Kazan, Russia

Ukraine has hit an apartment complex in Kazan, which also has kindergarten in it with four drones this morning.

There are zero strategic targets in that building. Just like yesterday in Lutsk, Ukraine is lashing out on civilians.

As a good friend of mine once said, when/if… pic.twitter.com/3GjqDJGOM6

— Olga Bazova (@OlgaBazova) December 21, 2024