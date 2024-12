Ουκρανική πυραυλική επίθεση που είχε στόχο την πόλη Ριλσκ στην περιφέρεια Κουρσκ στη Ρωσία άφησε πίσω της «αρκετούς νεκρούς και τραυματίες», ανακοίνωσε αρχικά η ρωσική Ερευνητική Επιτροπή επισημαίνοντας ότι «ο ακριβής αριθμός δεν έχει ακόμη καθοριστεί».

Αργότερα ο εκτελών χρέη κυβερνήτη της περιφέρειας του Κουρσκ Αλεξάντερ Χινστέιν, ανακοίνωσε ότι από την ουκρανική πυραυλική επίθεση σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, εκ των οποίων ένα παιδί. Επίσης δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την επίθεση «μαζική», κατηγορώντας τις ουκρανικές δυνάμεις ότι στόχευσαν «κοινωνικές υποδομές» και ότι εκτόξευσαν αμερικανικούς πυραύλους HIMARS, προκαλώντας ζημιές σε διάφορα κτίρια, συμπεριλαμβανομένου ενός σχολείου, ενός πολιτιστικού κέντρου και ιδιωτικών κατοικιών.

«Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να βλέπεις τη γενέτειρά σου σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση», έγραψε ο Χινστέιν σε ανάρτηση του στο Telegram.

❗ Six people, including a child, were killed on Friday as the town of Rylsk in Russia’s western Kursk region was struck by Ukrainian shelling, Alexander Khinshtein, the newly appointed governor of the region, said. ⤵ pic.twitter.com/lFqpFHbXpP

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) December 20, 2024