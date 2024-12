Η Ρωσία βομβάρδισε το Κίεβο με οκτώ βαλλιστικούς πυραύλους μια μέρα μετά την ομιλία του Πούτιν

Οκτώ βαλλιστικούς πυραύλους εκτόξευσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, μία ημέρα αφότου ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι οι στόχοι του για κατάληψη περισσότερων εδαφών στην Ουκρανία παραμένουν αμετάβλητοι, αλλά και μία ημέρα αφότου η Ουκρανία έπληξε με ΝΑΤΟϊκούς πυραύλους εργοστάσιο στη Ρωσία.

🔥🔥 The Rostov oil refinery in Russia burns, illuminating the path to Russia’s collapse.

Ukraine 🇺🇦 must destroy Russia’s economy. pic.twitter.com/t0t9hM52Qn

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) December 19, 2024