Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα έχει διαβουλεύσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Τραμπ είπε πως έχει δει εικόνες φρίκης, θανάτου και καταστροφής, από τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να σταματήσει».

