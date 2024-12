Η Ουκρανία έπληξε με ΝΑΤΟϊκούς πυραύλους εργοστάσιο στη Ρωσία - Επικίνδυνη κλιμάκωση

Η Ουκρανία έπληξε με ΝΑΤΟϊκούς πυραύλους το χημικό εργοστάσιο Kamensky, στο Ροστόφ της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως χρησιμοποιήθηκαν 6 ATACMS και 4 Storm Shadow.

Σύμφωνα με το υπουργείο, καταρρίφθηκαν όλοι, με εξαίρεση έναν Storm Shadow που κατέστρεψε ένα κτήριο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.

«Αυτές οι ενέργειες από το καθεστώς του Κιέβου, που υποστηρίζονται από τους δυτικούς επιμελητές, δεν θα μείνουν αναπάντητες», τονίζεται στην ανακοίνωση.

🔥🔥 The Rostov oil refinery in Russia burns, illuminating the path to Russia’s collapse.

Ukraine 🇺🇦 must destroy Russia’s economy. pic.twitter.com/t0t9hM52Qn

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) December 19, 2024