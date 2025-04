Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Ρωσίας κατά του πιθανότατα επόμενου καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς για δηλώσεις του σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η καταστροφή της ρωσικής γέφυρας στην προσαρτημένη ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας θα μπορούσε να βοηθήσει την ουκρανική πολεμική προσπάθεια κατά της Ρωσίας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Κυριακή στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ο Μερτς ο οποίος αναμένεται να εκλεγεί καγκελάριος από την Bundestag στις 6 Μαΐου, δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός έπρεπε να βγει από την άμυνα, τονίζοντας ότι σε περίπτωση περαιτέρω ρωσικών επιθέσεων, η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι «για παράδειγμα, η πιο σημαντική χερσαία σύνδεση μεταξύ Ρωσίας και Κριμαίας θα καταστραφεί».

«Ξανασκέψου το, Ναζί!» τόνισε σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, νυν αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Τον Φριτς Μερτς τον κατατρέχει η ανάμνηση του πατέρα του, ο οποίος υπηρετούσε στη Βέρμαχτ του Χίτλερ», έγραψε ο Μεντβέντεφ, χρησιμοποιώντας το απαξιωτικό «Φριτς» αντί για το «Φρίντριχ» που είναι και το μικρό όνομα του Μερτς.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

“Chancellor candidate Fritz Merz is haunted by the memory of his father, who served in Hitler’s Wehrmacht. Now Merz has suggested a strike on the Crimean Bridge. Think twice, Nazi!” pic.twitter.com/tLqxq6wSQ5

Dmitry Medvedev the Deputy Chairman of the Security Council of Russia:

Γνωστός για τις τακτικές υβριστικές επιθέσεις του και τα σκληροπυρηνικά του σχόλια, ο Μεντβέντεφ κατηγόρησε τον συντηρητικό Γερμανό πολιτικό ότι επιδιώκει να κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να βομβαρδίσει τη γέφυρα, μια κίνηση για την οποία έχει προειδοποιήσει ενάντια η Μόσχα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) προκάλεσε επίσης τις έντονες αντιδράσεις της Μόσχας με την πρότασή του στη χθεσινή του συνέντευξη υπέρ της παράδοσης του πυραυλικού συστήματος Taurus στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Germany ready to supply Taurus cruise missiles to Ukraine, incoming Chancellor Merz says.

Merz condemned Russia’s missile strike on Sumy as a war crime and stressed Ukraine must regain the initiative to force Putin to compromise.

Taurus can strike targets over 500 km away. pic.twitter.com/ZendXjU0YB

— Clash Report (@clashreport) April 14, 2025