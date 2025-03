Μεντβέντεφ για Ζελέσκι: Φρικιό του Κιέβου και ναρκομανής – Αν δεχτεί τη συμφωνία για τα ορυκτά θα τον κρεμάσουν

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κάνει υβριστικά σχόλια για τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι – αυτή τη φορά, όμως, τα… έδωσε όλα.

«Οι Αμερικανοί προώθησαν ένα εξαιρετικό σχέδιο συμφωνίας για τα εμπορεύματα στο φρικιό του Κιέβου. Αν το καθεστώς του Κιέβου το εγκρίνει, τότε ο ναρκομανής και η παρέα του θα κρεμαστούν στο Μαϊντάν, όπως ο Μουσολίνι» έγραψε σε ανάρτησή του στο X ο Ντίτρι Μεντβέντεφ, για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Και αν το απορρίψει, οι Ηνωμένες Πολιτείς θα επαναφέρουν το καθεστώς Μπαντέρα. Ματ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

The Americans rolled

out an excellent draft commodity deal to the Kiev freak. If the Kiev regime approves it, the drug addict and co. will then be hanged on the Maidan, like Mussolini. And if it rejects it, the United States will reset the Bandera regime. Checkmate.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 28, 2025