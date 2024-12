Νέες απειλές κατά της Ευρώπης εκτόξευσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram έγραψε: «Πριν από 20 και πλέον χρόνια, ένας Αμερικανός συνάδελφός μου έκανε μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση σχετικά με τα γεγονότα στο Ιράκ: ‘Τιμωρήστε τη Γαλλία, αγνοήστε τη Γερμανία, συγχωρήστε τη Ρωσία’».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Γιατί το θυμήθηκα αυτό; Να γιατί: αυτή η γλωσσική τριπλέτα ταιριάζει απόλυτα στην κατάσταση που θα προκύψει αναπόφευκτα με την ολοκλήρωση του υβριδικού πολέμου της Δύσης κατά της Ρωσίας. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, η χώρα μας θα μπορούσε κάλλιστα να:

α) Να συγχωρήσει τα πιο αδύναμα έθνη που υπέκυψαν στις αγγλοσαξονικές πιέσεις και ανέλαβαν έστω και παθητικούς ρόλους στο αντιρωσικό δυτικό χάος (κυρίως κάποιες χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής).

β) Να αγνοήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι απλό: δεν θα είμαστε φίλοι για τα επόμενα 100 χρόνια, και το να πολεμήσουμε την Αμερική είναι δαπανηρό – μια άμεση σύγκρουση θα κλιμακωθεί προφανώς σε παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο.

γ) Να τιμωρήσει την Ευρώπη».

