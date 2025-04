Η πολιτική προστασία στη Γάζα έκανε λόγο για τουλάχιστον 44 νεκρούς στους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς που εξαπολύθηκαν χθες Κυριακή, ενώ το Ισραήλ αναφέρθηκε από την πλευρά του σε εκτόξευση ομοβροντίας ρουκετών από τον παλαιστινιακό θύλακο, ενέργεια στην οποία ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν πτήσει προς τις ΗΠΑ, διεμήνυσε πως θα υπάρξει «σθεναρή ανταπόδοση», μερικές ημέρες πριν το εβραϊκό Πάσχα (στη φωτογραφία του Reuters/Hatem Khaled, επάνω, κορίτσι στη Χαν Γιουνίς θρηνεί τους παλαιστίνιους συγγενείς του που σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς).

Το Ισραήλ πολλαπλασίασε τους φονικούς βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις αφότου ο στρατός του ξανάρχισε τη 18η Μαρτίου στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από δυο μήνες εύθραυστης ανακωχής και άκαρπων διαπραγματεύσεων για τρόπο να παραταθεί.

Ο πόλεμος αυτός είχε έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και η κυβέρνησή του υποστηρίζουν — αντίθετα με τις οικογένειες και φίλους των ομήρων — ότι η αυξημένη στρατιωτική πίεση είναι ο μόνος τρόπος να αναγκαστεί η Χαμάς να επιστρέψει στις ισραηλινές αρχές τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, που συνεχίζουν να βρίσκονται στα χέρια παλαιστινίων μαχητών στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε.

Ο απολογισμός των ισραηλινών βομβαρδισμών από χθες το πρωί ανήλθε σε «τουλάχιστον 44 νεκρούς, ανάμεσά τους 21 στη Χαν Γιούνις», στο νότιο τμήμα της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, ο Μαχμούντ Μπασάλ.

Σ’ έναν από τους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν έξι Παλαιστίνιοι στη συνοικία Ατ Τούφα στην πόλη της Γάζας, όπου κόσμος είχε συγκεντρωθεί κοντά σε αρτοποιείο, είπε ο κ. Μπασάλ. Ανάμεσα στα θύματα ήταν τρία παιδιά, διευκρίνισε.

Με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, η Χαμάς, στην εξουσία στη Γάζα από το 2007, καταδίκασε την «εσκεμμένη δολοφονία παιδιών» στον θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή και παραμένει υπό ισραηλινή στρατιωτική πολιορκία για 18 μήνες.

Στήλες πυκνών καπνών υψώνονταν στη Λωρίδα της Γάζας, όπου πολλοί τομείς βομβαρδίστηκαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, κατέγραψαν κάμερες της τηλεοπτικής υπηρεσίας του AFP.

Βομβαρδισμός έβαλε στο στόχαστρο το σπίτι της οικογένειας Αμπού Iσα στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά), που ισοπεδώθηκε. «Κανένας καταζητούμενος δεν βρισκόταν εκεί. Οι άνδρες είχαν πάει όλοι στο τζαμί», τόνισε ο Μοχάμαντ αλ Αζάιζα, κάτοικος.

We’ve normalized genocide to such an extent that it’s become extreme to oppose it.

«Υπήρχαν μόνο άμαχοι, παιδιά, γυναίκες και κορίτσια. Πύραυλος κατέστρεψε τα πάντα, κατεδάφισε το σπίτι. Είναι λες κι έπεσε πυρηνική βόμβα», πρόσθεσε.

Την επομένη φονικού βομβαρδισμού στην πόλη της Γάζας, πτώματα, ανάμεσά τους αυτά παιδιών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ Αχλί. Aνδρες και γυναίκες θρηνούσαν την απώλεια συγγενών τους, τυλιγμένων σε λευκά σάβανα.

Aνδρας, κλαίγοντας με λυγμούς, κρατούσε στα χέρια του το πτώμα συγγενή, ενώ άλλοι προσεύχονταν κοντά στα θύματα μπροστά στο νοσοκομείο. Τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά, γέμιζαν διαδρόμους του ιδρύματος.

«Eβαλαν στο στόχαστρο άοπλους αμάχους στον ύπνο τους», ξέσπασε κάτοικος, ο Μοχάμεντ Ραμί, που έχασε μέλος της οικογένειάς του.

Σχεδόν όλοι οι 2,4 εκατ. κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των βομβαρδισμών και των μαχών και ζουν σε πολύ σκληρές συνθήκες, καθώς το Ισραήλ δεν επιτρέπει από τις αρχές του Μαρτίου την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακο που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή και παραμένει υπό πολιορκία.

Innocent people are burning alive right now, oh God, on live broadcast.

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά, η UNICEF, παρότρυνε προχθές Σάββατο τις αρχές του Ισραήλ να επιτρέψουν να εισέλθουν οχηματοπομπές με βοήθεια, για ν’ αμβλυνθούν τα δεινά ενός εκατομμυρίου παιδιών και νέων.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για σπάνια ομοβροντία κάπου δέκα ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του Ισραήλ μέσα σε μερικά λεπτά χθες βράδυ. Στην πλειονότητά τους αναχαιτίστηκαν, πρόσθεσε.

Μετά τις εκτοξεύσεις αυτές, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «έδωσε διαταγή να υπάρξει σθεναρή ανταπόδοση κι ενέκρινε τη συνέχιση των εντατικών επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα εναντίον της Χαμάς», ανέφεραν οι υπηρεσίες του, προσθέτοντας πως εκφράστηκε από το αεροσκάφος που τον μετέφερε στην Ουάσιγκτον.

⚠️BREAKING: Gaza just fired 10 rockets towards Israel, with one intention only, to kill as many Israeli civilians as they possibly can.

It’s been 548 days, and Gaza still has rockets.

Read that again.pic.twitter.com/VJGPTBn5PM

— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) April 6, 2025