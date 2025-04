Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε στο BBC ότι η Ουκρανία μπορεί να χρειαστεί να παραχωρήσει εδάφη ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, εν μέσω των αυξανόμενων πιέσεων από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην ουκρανική ηγεσία να δεχτεί εδαφικές παραχωρήσεις.

«Ένα από τα σενάρια είναι να παραχωρήσουμε εδάφη. Δεν είναι δίκαιο. Αλλά για την ειρήνη, την προσωρινή ειρήνη, ίσως μπορεί να είναι μια λύση, προσωρινή», είπε συγκεκριμένα ο Κλίτσκο.

Ωστόσο, ο 53χρονος πρώην πρωταθλητής πυγμαχίας που έγινε πολιτικός τόνισε ότι ο ουκρανικός λαός «δεν θα δεχτεί ποτέ την κατοχή» από τη Ρωσία.

Ο Κλίτσκο έκανε αυτές τις δηλώσεις λίγες ώρες μετά την επίθεση με ρωσικό πύραυλο και μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Κίεβο, από την οποία σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 80.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ukraine may have to give up land for peace – Kyiv Mayor Klitschko https://t.co/FXNdINo8kL

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 25, 2025