Η Γκουίνεθ Πάλτροου λέει «όχι» στην αυστηρή δίαιτα – Τι θα τρώει από εδώ και στο εξής

H Γκουίνεθ Πάλτροου είναι διεθνώς γνωστή για την αυστηρό διατροφικό πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί, αλλά και τη γενικότερη στάση ζωής της. Φαίνεται, ωστόσο, πως η τόση αυστηρότητα κούρασε τη γνωστή πρώην ηθοποιό και επιχειρηματία, καθώς δήλωσε πως «σιχάθηκε τη δίαιτα» που ακολουθούσε. Παραδέχτηκε μάλιστα, πως ξεπέρασε την «εμμονή» της και θέλει να ακολουθήσει έναν άλλο τρόπο ζωής.

Gwyneth Paltrow, 52, ditches ultra-strict Paleo diet after years of avoiding bread and pasta: ‘Sick of it’ https://t.co/tFTFGqqawh pic.twitter.com/vMlZrikALW

— New York Post (@nypost) April 24, 2025