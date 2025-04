Με ανάρτηση στο Χ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών στη Νορβηγία, Αντρέας Μότζφελντ Κράβικ ανακοίνωσε ότι η Μαρί Αντουανέτ Σεντέν διορίστηκε πρέσβης της χώρας στην Παλαιστίνη.

Η Σεντέν ορκίστηκε ενώπιον του βασιλιά Χάραλντ σε τελετή χθες Πέμπτη.

Τον Μάιο του περασμένου έτους, η Νορβηγία – μαζί με την Ιρλανδία και την Ισπανία – ανακοίνωσε την απόφασή της να αναγνωρίσει επίσημα την Παλαιστίνη με βάση τα προ του 1967 σύνορα.

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στόρε δήλωσε ότι η απόφαση της Νορβηγίας αποτελεί επένδυση στη «μόνη λύση» που μπορεί να φέρει μόνιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή – «δύο κράτη που ζουν δίπλα – δίπλα σε ειρήνη και ασφάλεια».

Η ανάρτηση του Κράβικ για τον διορισμό πρέσβη από τη Νορβηγία στην Παλαιστίνη:

Today, we mark the formal establishment of diplomatic relations between Norway and the State of Palestine.

Congratulations to the newly appointed Palestinian ambassador Marie Antoinette Sedin on the presentation of her credentials to HM King Harald. pic.twitter.com/euiAFUYQDI

— Andreas Motzfeldt Kravik (@akravik79) April 24, 2025