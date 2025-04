Τα στρατεύματα της Ινδίας και του Πακιστάν αντάλλαξαν πυρά για τρίτη συνεχόμενη μέρα μετά την επίθεση που κόστισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους στο ινδικό Κασμίρ.

Η Ινδία κατηγορεί το Πακιστάν για την πολύνεκρη επίθεση στο Παχαλγκάμ.

Ο ινδικός στρατός ανέφερε ότι υπήρξαν «απρόκλητα» πυρά με ελαφρά όπλα «με πρωτοβουλία του Πακιστάν» κατά μήκος της Γραμμής Ελέγχου – των de facto συνόρων που χωρίζουν το Κασμίρ στα δύο, υπό ινδική και πακιστανική διοίκηση.

Το Πακιστάν δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την τελευταία ανταλλαγή πυρών.

Η πακιστανική κυβέρνηση ζητά να υπάρξει «ουδέτερη» έρευνα για την επίθεση, ενώ ινδικές δυνάμεις πραγματοποιούν έρευνες για μαχητές στο Κασμίρ.

Ο πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι το Πακιστάν «προτιμά την ειρήνη» με την Ινδία από την επίθεση, αλλά αυτό «δεν πρέπει να εκληφθεί» ως αδυναμία.

Ο πρόεδρος του κόμματος του Κογκρέσου στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ λέει ότι η επίθεση στο Παχαλγκάμ δεν πρέπει να πολιτικοποιηθεί.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

For the third night in a row, troops from Pakistan and India exchanged fire as relations between the rivals worsened following the deadly attack in Kashmir, which India accused Pakistan of being responsible for.

🟠 LIVE updates ⤵ https://t.co/AYDlWNEVxY

— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 27, 2025