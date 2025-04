Στρατιώτες της Βόρειας Κορέας πήραν μέρος στην επιχείρηση απελευθέρωσης στο Κουρσκ σύμφωνα με το τέταρτο άρθρο της συνθήκης συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υπεγράφη τον Ιούνιο του 2024, δήλωσε στο kp.ru η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες συμμετείχαν στην επιχείρηση για την απελευθέρωση της συνοριακής περιοχής του Κουρσκ σύμφωνα με το άρθρο 4 της συνολικής συνθήκης στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2024. Η αλληλεγγύη που επέδειξαν οι Βορειοκορεάτες φίλοι μας αποτελεί εκδήλωση του υψηλού, πραγματικά συμμαχικού επιπέδου των σχέσεών μας. Είμαστε βέβαιοι ότι οι σχέσεις μας θα συνεχίσουν να ενισχύονται και να αναπτύσσονται στο μέλλον», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Η Ουκρανία είχε αναφερθεί στη βοήθεια της Βόρειας Κορέας από τις πρώτες εβδομάδες των συγκρούσεων.

Η μαζική ουκρανική επίθεση στην περιοχή του Κουρσκ ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου 2024. Η πλήρης εκκαθάριση της περιοχής διήρκεσε 264 ημέρες, σημειώνει το TASS.

Δείτε σχετική ανάρτηση από το ρωσικό ΥΠΕΞ:

⚡Chief of the General Staff of @mod_russia Valery #Gerasimov: Today, we liberated the village of Gornal, the last populated area in the Kursk Region, from Ukrainian units.

🇷🇺🤝🇰🇵 DPRK servicemen provided assistance in defeating in the liberation.https://t.co/lXWYcGhmhm pic.twitter.com/YG9csLYCIv

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 26, 2025