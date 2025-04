Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) στη Ρωσία ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ότι συνέλαβε ύποπτο για τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματικού του ρωσικού στρατού σε έκρηξη παγιδευμένου με εκρηκτικά αυτοκινήτου την Παρασκευή κοντά στη Μόσχα.

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Ουκρανία για τον θάνατο του 59χρονου Γιάροσλαβ Μοσκάλικ, υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Βασικών Επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Προς το παρόν το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει σχετικά με τον θάνατο του Μοσκάλικ.

Η FSB κατονόμασε τον ύποπτο ως τον Ίγκνατ Κούζιν, σημειώνοντας ότι είναι «πράκτορας των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών».

Ο Μοσκάλικ, όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ, σκοτώθηκε στην πόλη Μπαλασίκα, ανατολικά της Μόσχας, μερικές ώρες πριν ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη ρωσική πρωτεύουσα.

BREAKING⚡

Major General Yaroslav Moskalik, Deputy Chief of the Main Operations Directorate of the Russian General Staff, has been eliminated today in a car explosion in the Moscow region. pic.twitter.com/90I9JvLdkF

— WORLD AT WAR (@World_At_War_6) April 25, 2025