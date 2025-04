Η Χαμάς «έτοιμη» για ανταλλαγή κρατουμένων και για πενταετή εκεχειρία

«Η Χαμάς είναι έτοιμη για ανταλλαγή κρατουμένων και για πενταετή εκεχειρία».

Αυτό δήλωσε αξιωματούχος της παλαιστινιακής οργάνωσης στο AFP το Σάββατο 26 Απριλίου υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς μια αντιπροσωπεία της επρόκειτο να συναντηθεί με μεσολαβητές στο Κάιρο, σύμφωνα με το CNN Greece.

Στις 17 Απριλίου, η Χαμάς, η οποία αντιτίθεται σε μια «μερική» συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, απέρριψε μια ισραηλινή πρόταση που περιελάμβανε 45ήμερη εκεχειρία με αντάλλαγμα την επιστροφή 10 ζωντανών ομήρων.

Η ομάδα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι μια συμφωνία εκεχειρίας πρέπει να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου, σε πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, σε ανταλλαγή κρατουμένων και στην άμεση και επαρκή είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στα Παλαιστινιακά Εδάφη που μαστίζονται από τον πόλεμο.

New Gaza Ceasefire Proposal Contains “Red Lines” for Hamas on Continued Israeli Occupation and Disarmament #NotAWarItsGenocide #IsraeliTerrorism #USstateAreGlobalTerrorists #IsraeliLies #ZionismIsntJudaism #Complicit #WestAreUSALapdogs #FreePalestineNow https://t.co/3QjIvL3z2j

— Karen Neubauer (@Kazwaz78) April 26, 2025