Τρεις άνθρωποι —δύο ενήλικες και ένα παιδί— έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα σε πυρκαγιά σε κτίριο στη Βιγιαχογιόσα, κοντά στο Αλικάντε (νοτιοανατολικά της Ισπανίας), δέκα ημέρες έπειτα από μια άλλη φονική πυρκαγιά στην ίδια περιοχή, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Άλλοι δεκατέσσερις ένοικοι του κτιρίου απομακρύνθηκαν έπειτα από «εισπνοή καπνού» και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των περιφερειακών υγειονομικών αρχών.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένας αστυνομικός που συμμετείχε στις επιχειρήσεις διάσωσης χρειάστηκε επίσης να διακομιστεί στο νοσοκομείο για τον ίδιο λόγο.

Η φωτιά, σύμφωνα με τον ίδιο, ξέσπασε γύρω στις 02:15 (03:15 ώρα Ελλάδας) και σήμερα το πρωί είχε τεθεί υπό έλεγχο.

Το δυστύχημα αυτό σημειώνεται δέκα ημέρες μετά την τεράστια πυρκαγιά στη Βαλένθια —τη μεγαλύτερη πόλη στα νοτιοανατολικά της Ισπανίας— που άφησε πίσω της 10 νεκρούς, μια τραγωδία που συγκλόνισε την Ισπανία.

Another fire in Valencia, Spain; At least 3 people died

?https://t.co/fEUsFm2zrD

A fire in a building in southeastern Spain has killed at least three people. pic.twitter.com/9SQw2Kz1gm

— International News | webangah (@webangah_en) March 4, 2024