Μαχητικά αεροσκάφη στη Νότια Κορέα βομβάρδισαν κατά λάθος πόλη κατά τη διάρκεια άσκησης, τραυματίζοντας τουλάχιστον δεκαπέντε ανθρώπους, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού της Σεούλ.

Οκτώ βόμβες MK-82 «έπεσαν ανώμαλα» από δύο μαχητικά KF-16 και προσγειώθηκαν εκτός του καθορισμένου πεδίου βολής περίπου στις 10:07 π.μ. τοπική ώρα, πλήττοντας πολιτικές υποδομές στην πόλη Pocheon, βορειοανατολικά της Σεούλ, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Νότιας Κορέας.

Δείτε το βίντεο:

🚨Breaking News 🚨A South Korean fighter jet accidentally dropped eight bombs on a civilian area during training Thursday, reportedly injuring seven people.

The MK-82 bombs “abnormally” released by the KF-16 fighter jet fell outside a firing range, causing unspecified civilian… pic.twitter.com/IxNDs9Rygm

— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) March 6, 2025