Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε αργά το βράδυ χθες Πέμπτη την πόλη Μπέλγκοροντ στη Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τραυματίζοντας δύο άτομα και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, αυτοκίνητα και υποδομές.

«Κατά λάθος»

Ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος Su-34 εκτόξευσε κατά λάθος πύραυλο ενώ πετούσε πάνω από τη νοτιοδυτική ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε αργά το βράδυ χθες Πέμπτη το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας, αναφερόμενο στην ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε την πόλη.

«Γύρω στις 22:15 ώρα Μόσχας στις 20 Απριλίου, όταν ένα αεροσκάφος Su-34 των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων εκτελούσε πτήση πάνω από την πόλη Μπέλγκοροντ, σημειώθηκε έκτακτη απελευθέρωση αεροπορικού όπλου», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Δύο τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές

Το υπουργείο Αμυνας πρόσθεσε ότι απροσδιόριστος αριθμός κτιρίων υπέστη ζημιές, αλλά δεν υπήρξαν θύματα και για το περιστατικό διενεργείται έρευνα.

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Μπέλγκοροντ, Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, δήλωσε ότι από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο άτομα, έσπασαν τζάμια κτιρίων, προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα, κατέρρευσαν κολώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και σχηματίστηκε κρατήρας διαμέτρου περίπου 20 μέτρων σε κεντρικό δρόμο της πόλης Μπέλγκοροντ (φωτογραφία, επάνω, από Mayor of Belgorod City Valentin Demidov via Telegram via Reuters).

Διαμονή σε ξενοδοχείο

Ο δήμαρχος της πόλης Βαλεντίν Ντεμίντοβ είπε ότι σε όλους τους κατοίκους των σπιτιών που υπέστησαν ζημιές προσφέρεται προσωρινή διαμονή σε ξενοδοχείο.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα περιγράφει ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση, στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ έχουν σημειωθεί αρκετές εκρήξεις σε αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών.