Πυρκαγιά στο Ζάγκρεμπ καταστρέφει ιστορικό 16όροφο ουρανοξύστη – Συγκλονιστικά βίντεο

Μια τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε έναν εμβληματικό ουρανοξύστη στο κέντρο της κροατικής πρωτεύουσας Ζάγκρεμπ τα ξημερώματα της Τρίτης, καταστρέφοντας σχεδόν ολοσχερώς το κτίριο, χωρίς όμως να προκαλέσει θύματα.

Το κτίριο, γνωστό ως πύργος Vjesnik, πήρε το όνομά του από μια δημοφιλή εφημερίδα που εκδιδόταν εκεί για δεκαετίες, μαζί με άλλες σημαντικές εφημερίδες και περιοδικά, μέχρι πριν από περίπου 12 χρόνια.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε κοντά στην κορυφή του 16όροφου κτιρίου και εξαπλώθηκε γρήγορα προς τα κάτω, εμποδίζοντας την είσοδο περίπου 100 πυροσβεστών, σύμφωνα με το euronews.

Το κτίριο, που έχει ως πρότυπο το κτίριο γραφείων Lever House στην Park Avenue του Μανχάταν, γνωστό και ως Chocolate Tower, ήταν σχεδόν εντελώς άδειο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά κοντά στα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Η πυρκαγιά φαίνεται να είχε σβήσει μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, αν και η μεταλλική και τσιμεντένια κατασκευή εξακολουθούσε να βγάζει καπνούς.

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη, σύμφωνα με τις αρχές.

Κίνδυνος για τα κρατικά αρχεία;

Σύμφωνα με τον Μπράνκο Μπάτσιτς, αναπληρωτή πρωθυπουργό της Κροατίας και υπουργό Κατασκευών και Κρατικής Περιουσίας, το κτίριο στεγάζει τμήματα των κρατικών αρχείων.

«Σε ένα τμήμα του κτιρίου υπήρχαν αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Οικονομικών, ή μάλλον της φορολογικής αρχής. Πολλά από τα πατώματα ήταν άδεια, δεν υπήρχε τίποτα εκεί», δήλωσε ο Μπάτσιτς στον εγχώριο Τύπο.

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση, η οποία είναι συνιδιοκτήτρια του κτιρίου μαζί με πέντε άλλες οντότητες, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την ανακατασκευή του.

«(Ο πύργος) χρειαζόταν ήδη ανακατασκευή, οπότε έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία και τις συζητήσεις με τους άλλους συνιδιοκτήτες για το πώς θα γίνει αυτό», πρόσθεσε ο Μπάτσιτς.

«Από ό,τι είδα στον χώρο και στο εσωτερικό του κτιρίου, η ζημιά είναι δυστυχώς ολοκληρωτική, αλλά πιστεύω ότι το κράτος και οι άλλοι ιδιοκτήτες θα ξεκινήσουν την ανακαίνιση του κτιρίου σε αυτή την περίοπτη θέση της πόλης μας το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο δήμαρχος του Ζάγκρεμπ, Τομισλάβ Τομάσεβιτς.

Περίπου 80 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα HRT, ο οποίος πρόσθεσε ότι η κυκλοφορία εξακολουθούσε να εκτρέπεται από τον πύργο την Τρίτη.