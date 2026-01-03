Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά λόγω φωτιάς σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – Εξετάζεται ο εμπρησμός

Περίπου 50.000 νοικοκυριά και τουλάχιστον 2.000 επιχειρήσεις στο νοτιοδυτικό Βερολίνο βρίσκονται από το πρωί του Σαββάτου χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αιτία, φωτιά σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αστυνομία στη Γερμανία ανακοίνωσε ότι η φωτιά έχει πλέον κατασβεστεί και πως διεξάγονται έρευνες, καθώς υπάρχει η υποψία εμπρησμού.

Παρά το γεγονός ότι η πυροσβεστική έχει σβήσει τη φωτιά, παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες επισκευής, ώστε να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Ωστόσο η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους κατοίκους της περιοχής, λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με το δίκτυο Nius, εκκενώνονται οίκοι ευγηρίας για την προστασία των ηλικιωμένων.

Φωτιά σε καλωδίωση

Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά ξέσπασε σε ηλεκτρικές καλωδιώσεις στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας.

Η αστυνομία, σε ανακοίνωση που διανεμήθηκε μέσω Χ, ανέφερε ότι οι πυροσβέστες ειδοποιήθηκαν στις 06:45 τοπική ώρα. Επιχείρησαν άμεσα με αποτέλεσμα να σβήσουν τη φωτιά. Η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, επισήμανε επηρέασε περίπου 50.000 νοικοκυριά και 2.000 εμπορικές επιχειρήσεις. Επίσης, δήλωνε ότι ενδέχεται να έχουν διακοπεί και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και σταθερής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης Stromnetz Berlin, οι διακοπές ρεύματος επηρέασαν τις περιοχές Νικολάσε, Ζέλεντορφ, Βάνσε και Λιχτερφέλντε.

Έρευνα της εγκληματολογικής

Σύμφωνα με την αστυνομία του Βερολίνου, μονάδες της εγκληματολογικής υπηρεσίας ερευνούν το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά. Στόχος, να διευκρινιστούν τα αίτια και το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών κλήθηκαν να είναι σε εγρήγορση και να βοηθήσουν τους γείτονες που έχουν ανάγκη. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα χρειαστεί χρόνο, επομένως οι ειδικοί συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του συμβάντος και να συντονίζουν τις δράσεις τους με τις υπηρεσίες της πόλης.