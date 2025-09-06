Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή στο Μπράντφορντ της Βρετανίας, το μεσημέρι του Σαββάτου, με φορτηγά να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ πυκνός καπός φαίνεται από το σημείο.

Άγνωστες παραμένουν προς στιγμήν οι αιτίες πίσω από την πυρκαγιά.

Η φωτιά στο Μπράντφορντ

Πυροσβέστες βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος, κοντά στο Rock Hill Lane, στο Μπράντφορντ, πλησίον του αυτοκινητόδρομου M606, όπου μπορεί να δει κανείς πολλά ρυμουλκούμενα φορτηγά να καίγονται, αναφέρει η Mirros.

Huge plumes of smoke, seen from North Leeds.

Bradford city centre? #fire pic.twitter.com/7efZx1b0Vz — Sarah Whitham 💙 (@sazzleJ19) September 6, 2025

Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε στην εταιρεία John Cotton Distribution. Ακολούθησε κλείσιμο των δρόμων και προειδοποίηση προς τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Η πυρκαγιά στην περιοχή Cutler Heights Lane έχει δημιουργήσει προβλήματα στην ορατότητα και η κυκλοφορία έχει επηρεαστεί στο Μπράντφορντ.

🚨LIVE: Major Blaze Engulfs HGV Trailers in Bradford A massive fire has broke out this afternoon at an industrial premises off Rock Hill Lane, Bradford, near the M606, with multiple HGV trailers engulfed in flames. The intense blaze, producing thick smoke visible for miles, has… pic.twitter.com/H94mzMmi1d — Yapp (@YappAppLtd) September 6, 2025

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με την Telegraph & Argus, δήλωσε: «Ο καπνός είναι ορατός από χιλιόμετρα μακριά. Φαίνεται να είναι μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Οδηγούσα προς το Μπράντφορντ και ολόκληρος ο ουρανός ήταν καλυμμένος με ένα σύννεφο μαύρου καπνού. Η κυκλοφορία στην κορυφή του Odsal έχει σταματήσει».

Φωτογραφία: Telegraph and Argus/T&A Facebook