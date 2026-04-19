Τεράστια ήταν η καταστροφή σε έναν από τους πιο φτωχικούς οικισμούς στη Μαλαισία, που έγινε παρανάλωμα του πυρός μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής, με τις φλόγες να καταπίνουν το ένα σπίτι μετά το άλλο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην παραθαλάσσια περιοχή Σαντακάν, στο κρατίδιο Σαμπάχ στα βορειοανατολικά της χώρας, όπου πολλές από τις φτωχικές κατοικίες στηρίζονται σε πασσάλους, ουσιαστικά πάνω στο νερό.

Σύμφωνα με τους πυροσβέστες, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες, ωστόσο χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η φωτιά στη Μαλαισία φαίνεται να εξαπλώθηκε ταχύτατα δεδομένου ότι τα σπίτια είναι ξύλινα και στοιβάζονται το ένα δίπλα στο άλλο. Στον οικισμό διέμεναν και πολλοί αυτόχθονες.

This morning, around 200 homes are destroyed, with people displaced and many losing everything in a massive fire in the water village of Kampung Bahagia, Sandakan, Sabah, Malaysia. pic.twitter.com/di6Umetskd — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 19, 2026

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σαντακάν, Τζορτζ Αμπντ Ρακμάν, δήλωσε στην τοπική εφημερίδα The Star ότι πρόκειται για «θλιβερή καταστροφή με σημαντικό εύρος», καθώς έπληξε 9.007 κατοίκους.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Σαμπάχ ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε για την πυρκαγιά γύρω στις 01:32 τοπική ώρα και στο σημείο αναπτύχθηκε δύναμη 37 ανδρών για να δώσουν μάχη με τις φλόγες.

«Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε περίπου 1.000 πλωτές κατοικίες, καλύπτοντας μια συνολική επιφάνεια 40 στρεμμάτων. Τα σπίτια καταστράφηκαν ολοκληρωτικά», ανέφερε σήμερα η ανακοίνωση της πυροσβεστικής.