Μια τεράστια πυρκαγιά κατέστρεψε ένα κτίριο στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό στη Γλασκώβη στην Σκωτία την Κυριακή, προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φαίνεται η αρχή της φωτιάς με πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από την είσοδο του καταστήματος

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών τσιγάρων, με το βικτοριανό κτίριο να καταρρέει λίγες ώρες αργότερα καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν.

Δραματικές εικόνες από το σημείο δείχνουν φλόγες να τυλίγουν τον θολωτό τρούλο του κτιρίου, παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Η Πυροσβεστική της Σκωτίας προέτρεψε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, καθώς οι πάνω από 60 πυροσβέστες συνέχιζαν να επιχειρούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, περισσότερες από 13 ώρες μετά την πρώτη ειδοποίηση.

Water has been pumped from the River Clyde to douse the flames, but the fire has taken hold of the Victorian buildings. Follow along live: https://t.co/zMUAcQvDV9 pic.twitter.com/cUgoK8Uqsd — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) March 8, 2026

Η πρώτη ειδοποίηση στην Πυροσβεστική έφτασε χθες περίπου στις 15:45 τοπική ώρα, αλλά η πυρκαγιά επιδεινώθηκε το βράδυ. Αρχικά είχε παρατηρηθεί καπνός να βγαίνει από το κτίριο δίπλα στην είσοδο του σταθμού, αλλά μέσα σε λίγες ώρες, οι φλόγες ήταν ορατές, με αυτόπτες μάρτυρες να τις περιγράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «καταστροφικές».

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φαίνεται η αρχή της φωτιάς με πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από την είσοδο του καταστήματος και κάποιον να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά με πυροσβεστήρα.

Here’s how the fire in Glasgow city centre started. Does this business look legitimate to you? No signage. No company logos or advertisements. Yookay vape shop has destroyed part of our cities history. This is spreading to Central station and the central station hotel. pic.twitter.com/JstSCCI1lf — No Chance (@MrNChance) March 8, 2026

Την ίδια στιγμή, το BBC Scotland που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος περιέγραψε τον θόλο στη γωνία του κτιρίου να καταρρέει κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, ενώ ένα καφέ που βρίσκεται στο κτίριο, έγινε γνωστό ότι καταστράφηκε ολοσχερώς επίσης. Η ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου που βρίσκεται στο κτίριο, γνωστοποίησε επίσης ότι η επιχείρησή της καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά. Το ξενοδοχείο Voco Grand Central Hotel που βρίσκεται εντός του σταθμού εκκενώθηκε και όλοι μεταφέρθηκαν σε άλλο ξενοδοχείο της πόλης.

Πώς ήταν ο σταθμός πριν την φωτιά