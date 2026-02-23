Ενα νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στο μπαρ Κραν Μοντάνα την Πρωτοχρονιά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του συνολικά 41 άτομα και να τραυματιστούν άλλοι 115 βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο φαίνεται σερβιτόρα του καταστήματος, φορώντας κράνος, πάνω στους ώμους ενός συναδέλφου της, κρατώντας δύο μπουκάλια σαμπάνιας στα οποία είναι δεμένα τα κεριά.

Το ένα μπουκάλι αγγίζει την οροφή, πυροδοτώντας τη φωτιά, με κανένα να μην το παρατηρεί.

Λίγα λεπτά αργότερα, η νεαρή εργαζόμενη θα παγιδευτεί και θα χάσει τη ζωή της στις φλόγες.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, Τζέσικα Μορέτι είχε ζητήσει από την νεαρή σερβιτόρα να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα» στο μπαρ τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου.

Δείτε το βίντεο

Τι κατέθεσε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής

Ο αρχηγός των πυροσβεστών του Κραν Μοντανά, Νταβίντ Βοκά, δήλωσε σε πρόσφατη ανάκριση ότι δεν είχε γνώση ότι «ένα πυρίμαχο υλικό μπορεί με την πάροδο του χρόνου να μετατραπεί σε εξαιρετικά εύφλεκτο».

Η κοινότητα έχει ήδη μάθει πως δεν είχαν γίνει έλεγχοι πυρασφάλειας στο μπαρ από το 2019, ενώ στη θεωρία όφειλαν να γίνονται κάθε χρόνο.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής του Κραν Μοντανά ήταν παρών όταν έγιναν έλεγχοι ασφάλειας και πυρασφάλειας το 2018, σύμφωνα με ελβετικά ΜΜΕ.

Τότε, άλλοτε αρμόδιος του δήμου για την ασφάλεια είχε καταρτίσει κατάλογο με ελλείψεις, που επιδόθηκε στον ιδιοκτήτη και διαχειριστή του μπαρ, τον Ζακ Μορετί, ο οποίος αγόρασε το κατάστημα το 2022, μαζί με τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν σπίθες άγγιξαν τον αφρό ηχομόνωσης στην οροφή του υπογείου του μπαρ Le Constellation.

Η έρευνα αναμένεται να αποκαλύψει τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, εάν και κατά πόσον τηρούνταν οι κανόνες ασφαλείας από το ζευγάρι Γάλλων στο οποίο ανήκε το κατάστημα και να αποδώσει ποινικές ευθύνες.