newspaper
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.02.2026 | 13:00
Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τραγική ειρωνεία: Μνημείο για τα θύματα της πυρκαγιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά τυλίχθηκε στις φλόγες
Κόσμος 08 Φεβρουαρίου 2026, 18:06

Τραγική ειρωνεία: Μνημείο για τα θύματα της πυρκαγιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά τυλίχθηκε στις φλόγες

Η πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανώς από κεριά σε αυτοσχέδιο μνημείο κοντά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, σύμφωνα με την αστυνομία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Spotlight

Ένα μνημείο για τα θύματα της θανατηφόρας πυρκαγιάς σε ένα πάρτυ για την Πρωτοχρονιά στην Ελβετία πήρε φωτιά νωρίς το πρωί της Κυριακής, πιθανώς από κεριά που είχαν μείνει αναμμένα στο εσωτερικό του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το μνημείο ήταν ένα αυτοσχέδιο αφιέρωμα στα 41 άτομα που σκοτώθηκαν και στα 115 που τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου στο μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, το οποίο ήταν γεμάτο κυρίως με εφήβους και νεαρούς ενήλικες.

Γεμάτο με λουλούδια, κεριά και μηνύματα συλλυπητηρίων, είχε στηθεί κοντά στον τόπο της τραγωδίας. Πήρε φωτιά λίγο πριν τις 6 το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με δήλωση της περιφερειακής αστυνομίας του νοτιοδυτικού καντονιού Βαλέ.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τον ελβετικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTS την Κυριακή έδειχναν την μαυρισμένη κορυφή ενός λευκού μουσαμά που είχε στηθεί πάνω από το μνημείο για να το προστατεύσει από τις καιρικές συνθήκες, ορατό πίσω από μια λευκή οθόνη και αστυνομική ταινία.

«Χάρη στην άμεση επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο», ανέφερε η αστυνομία.

Κανείς δεν τραυματίστηκε στη φωτιά στο μνημείο, ανέφεραν, αν και «αρκετά αναμνηστικά αντικείμενα υπέστησαν ζημιές από τις φλόγες».

Ένα μεγάλο βιβλίο, γεμάτο με μηνύματα συλλυπητηρίων από όσους επισκέφτηκαν το μνημείο τις τελευταίες πέντε εβδομάδες, σώθηκε, σύμφωνα με τη δήλωση.

«Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, η πυρκαγιά ξεκίνησε κοντά στα κεριά που ήταν τοποθετημένα σε ένα τραπέζι στο κέντρο του μνημείου», ανέφερε η δήλωση. «Σε αυτό το στάδιο, μπορεί να αποκλειστεί η εμπλοκή τρίτων».

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Le Constellation την Πρωτοχρονιά ξεκίνησε όταν μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά σηκώθηκαν πολύ κοντά στην οροφή του μπαρ, το οποίο ήταν γεμάτο με γλεντζέδες, και άναψαν τον αφρό ηχομόνωσης.

Το ζευγάρι που ήταν συνιδιοκτήτες του μπαρ, ο Jacques και η Jessica Moretti, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας.

Ο επικεφαλής της δημόσιας ασφάλειας του Κράνς-Μοντάνα και ένας πρώην τοπικός αξιωματικός πυρασφάλειας βρίσκονται επίσης υπό ποινική έρευνα σε σχέση με την πυρκαγιά στο μπαρ, το οποίο δεν είχε υποβληθεί σε υποχρεωτικές ετήσιες επιθεωρήσεις πυρασφάλειας από το 2019.

Μετά από εβδομάδες σκληρής κριτικής για τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές και περιφερειακές αρχές χειρίστηκαν την κρίση και την έρευνα, τα μέλη των οικογενειών εξέφρασαν την απογοήτευσή τους όταν έμαθαν για την πυρκαγιά στο μνημείο.

«Τι να πω;» έγραψε η Laetitia Brodard-Sitre, της οποίας ο 16χρονος γιος Arthur Brodard ήταν μεταξύ των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Le Constellation, σε μια ανάρτηση στο Facebook με σύνδεσμο προς ένα άρθρο σχετικά με την πυρκαγιά στο μνημείο. «Είναι ευθύνη του δήμου να εξασφαλίσει την ασφάλεια του μνημείου.»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τηλεπικοινωνίες
Fiber… race στην Ελλάδα: Leader ο ΟΤΕ, διεκδικητής η ΔΕΗ, κέρδη για τη Vodafone

Fiber… race στην Ελλάδα: Leader ο ΟΤΕ, διεκδικητής η ΔΕΗ, κέρδη για τη Vodafone

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

World
Ιαπωνία – Τακαΐτσι: Η νίκη της ενισχύει τις μετοχές, αποδυναμώνει γεν και ομόλογα

Ιαπωνία – Τακαΐτσι: Η νίκη της ενισχύει τις μετοχές, αποδυναμώνει γεν και ομόλογα

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Παραιτήθηκε στενός συνεργάτης του Στάρμερ, ως υπεύθυνος για τον διορισμό του Μάντελσον
Βρετανία 08.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Παραιτήθηκε στενός συνεργάτης του Στάρμερ, ως υπεύθυνος για τον διορισμό του Μάντελσον

Ο προσωπάρχης του παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τον διορισμό του πρώην πρέσβη, που έδινε πληροφορίες στον Έπσταϊν. Σκληρή κριτική για τον Στάρμερ εντός κυβέρνησης και από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Σανάε Τακαΐτσι: Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας ετοιμάζεται για μία σαρωτική εκλογική νίκη
Πρόωρες εκλογές 08.02.26

Σανάε Τακαΐτσι: Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας ετοιμάζεται για μία σαρωτική εκλογική νίκη

Η συμμαχία της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι κέρδισε με μεγάλη διαφορά τις εκλογές της Κυριακής, ανοίγοντας το δρόμο για φορολογικές περικοπές και στρατιωτικές δαπάνες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της Κίνας

Σύνταξη
Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 08.02.26

Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία

Την αλληλεγγύη της στις Ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις μετά τις συγκρούσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ εξέφρασε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Ουκρανία: Επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους
Η ανάρτηση Ζελένσκι 08.02.26

Η Ουκρανία επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους

«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος τέτοιων εταιριών – προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone», τονίζει η Ουκρανία

Σύνταξη
Χαμάς: Ηγετικό στέλεχος λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της
«Αντίσταση στην κατοχή» 08.02.26

Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της

«Η ποινικοποίηση της αντίστασης και των όπλων της και αυτών που την πραγματοποιούν είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχθούμε», δήλωσε ο Χάλεντ Μεσάαλ από τη Χαμάς

Σύνταξη
Ιράν: «Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη – Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ
Πιέζει η Ουάσινγκτον 08.02.26

«Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη - Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το ζήτημα των πυραύλων έχει να κάνει με την άμυνα της χώρας - Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά εταιρειών που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Όταν ο Έπσταϊν κυνηγούσε τη μακροζωία: Χρηματοδότηση ερευνών και καινοτόμες γενετικές εξετάσεις
Κόσμος 08.02.26

Όταν ο Έπσταϊν κυνηγούσε τη μακροζωία: Χρηματοδότηση ερευνών και καινοτόμες γενετικές εξετάσεις

Ο Έπσταϊν πλήρωσε για καινοτόμες γενετικές εξετάσεις σε μια προφανή προσπάθεια να διερευνήσει τη δυνατότητα παράτασης της ζωής, όπως αποκαλύπτουν νέα email

Σύνταξη
Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη
Ιμπεριαλιστικές βλέψεις 08.02.26

Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη

Το μέλλον προδιαγράφεται ως μια διαρκής, χαμηλής έντασης σύγκρουση, όπου η κυριαρχία θα είναι μια έννοια σχετική και η εσωτερική σταθερότητα το πρώτο θύμα του ανταγωνισμού των γιγάντων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Σανάε Τακαΐτσι έχει ρεαλιστικές ελπίδες για αυτοδυναμία στις εκλογές της Κυριακής με νέο κυβερνητικό εταίρο
Κόσμος 08.02.26 Upd: 05:52

Η Σανάε Τακαΐτσι έχει ρεαλιστικές ελπίδες για αυτοδυναμία στις εκλογές της Κυριακής με νέο κυβερνητικό εταίρο

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Σανάε Τακαΐτσι, βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική συγκυρία, «φλερτάροντας» με την πλειοψηφία των 2/3 που της δίνει την δυνατότητα να παρακάμπτει την Άνω Βουλή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω ρούχα Large και μου πέφτουν»
30 μείον 08.02.26

Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω ρούχα Large και μου πέφτουν»

«Ακόμα δεν έχω ανανεώσει την γκαρνταρόμπα, αλλά θα την ανανεώσω. Τώρα πάω στον παθολόγο-διατροφολόγο κάθε εβδομάδα και με φροντίζει και με ζυγίζει, μου δίνει τη διατροφή μου» θα πει η ηθοποιός Ελένη Καστάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Παραιτήθηκε στενός συνεργάτης του Στάρμερ, ως υπεύθυνος για τον διορισμό του Μάντελσον
Βρετανία 08.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Παραιτήθηκε στενός συνεργάτης του Στάρμερ, ως υπεύθυνος για τον διορισμό του Μάντελσον

Ο προσωπάρχης του παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τον διορισμό του πρώην πρέσβη, που έδινε πληροφορίες στον Έπσταϊν. Σκληρή κριτική για τον Στάρμερ εντός κυβέρνησης και από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ειδική αγωγή υπό… κατάρρευση στη Σάμο
Οι καταγγελίες των γονιών 08.02.26

Ειδική αγωγή υπό… κατάρρευση στη Σάμο

Τριτοκοσμικές συνθήκες στο ειδικό δημοτικό και νηπιαγωγείο Σάμου καταγγέλλουν γονείς στο in: «Καλούμαστε να βάλουμε στη ζυγαριά την ασφάλεια και την εκπαίδευση των παιδιών μας» - Στο in απαντά και ο Δήμαρχος Σάμου

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Σανάε Τακαΐτσι: Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας ετοιμάζεται για μία σαρωτική εκλογική νίκη
Πρόωρες εκλογές 08.02.26

Σανάε Τακαΐτσι: Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας ετοιμάζεται για μία σαρωτική εκλογική νίκη

Η συμμαχία της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι κέρδισε με μεγάλη διαφορά τις εκλογές της Κυριακής, ανοίγοντας το δρόμο για φορολογικές περικοπές και στρατιωτικές δαπάνες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της Κίνας

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Λεβαδειακός για την 20η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για «κόκκινα δάνεια»: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής 08.02.26

Τσουκαλάς για «κόκκινα δάνεια»: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο

Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για εξωδικαστικό μηχανισμό και «κόκκινα δάνεια», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι πλέον οφείλει το υπουργείο να πιέσει τους servicers να εφαρμόσουν τον νόμο.

Σύνταξη
Λακωνία: Προσπάθησαν να αποκρύψουν εργατικό δυστύχημα μεταφέροντας αλλού τη σορό – Μία σύλληψη
Στη Λακωνία 08.02.26

Προσπάθησαν να αποκρύψουν εργατικό δυστύχημα μεταφέροντας αλλού τη σορό - Μία σύλληψη

Ο άτυχος 63χρονος είχε τραυματιστεί θανάσιμα έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσε σε οικοδομή, ενώ το άψυχο σώμα του είχε εντοπιστεί στην αυλή του σπιτιού του

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 08.02.26

Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία

Την αλληλεγγύη της στις Ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις μετά τις συγκρούσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ εξέφρασε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Δημογραφικό: Βαθαίνει η κρίση στην Ελλάδα – Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται
ΕΛΣΤΑΤ / ΙΔΕΜ 08.02.26

Βαθαίνει η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα - Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται

Όσο ο πληθυσμός των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία βαίνει μειούμενος θα καταγράφονται όλο και λιγότερες γεννήσεις, τονίζει ο διευθυντής ερευνών του ΙΔΕΜ, Βύρωνας Κοτζαμάνης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 08.02.26

LIVE: Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Καρδίτσα – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 08.02.26

LIVE: Καρδίτσα – Παναθηναϊκός

LIVE: Καρδίτσα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Καρδίτσα – Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΚ
Super League 08.02.26

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – ΑΕΚ για την 20η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: «Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον – Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.02.26

«Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον - Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)

Η Λίντσεϊ Βον υπέστη σοβαρή πτώση και αποσύρθηκε από τον αγώνα κατάβασης από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 την Κυριακή, στην Κορτίνα ντ΄ Αμπέτσο.

Σύνταξη
Διδυμότειχο: Άγγιξε τα 6,5 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο – Συστάσεις προς τους κατοίκους οικισμών
Η ανακοίνωση 08.02.26

Άγγιξε τα 6,5 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο - Συστάσεις προς τους κατοίκους οικισμών στο Διδυμότειχο

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Κυριακής έγινε γνωστή η τραγωδία με δύο μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους στο Διδυμότειχο - Εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο