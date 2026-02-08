Τραγική ειρωνεία: Μνημείο για τα θύματα της πυρκαγιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά τυλίχθηκε στις φλόγες

Ένα μνημείο για τα θύματα της θανατηφόρας πυρκαγιάς σε ένα πάρτυ για την Πρωτοχρονιά στην Ελβετία πήρε φωτιά νωρίς το πρωί της Κυριακής, πιθανώς από κεριά που είχαν μείνει αναμμένα στο εσωτερικό του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το μνημείο ήταν ένα αυτοσχέδιο αφιέρωμα στα 41 άτομα που σκοτώθηκαν και στα 115 που τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου στο μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, το οποίο ήταν γεμάτο κυρίως με εφήβους και νεαρούς ενήλικες.

Γεμάτο με λουλούδια, κεριά και μηνύματα συλλυπητηρίων, είχε στηθεί κοντά στον τόπο της τραγωδίας. Πήρε φωτιά λίγο πριν τις 6 το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με δήλωση της περιφερειακής αστυνομίας του νοτιοδυτικού καντονιού Βαλέ.

Impensable! Le mémorial de Crans‑Montana ravagé par les flammes à cause d’une bougiehttps://t.co/JKXdAmcC6n — Entrevue (@EntrevueFr) February 8, 2026

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τον ελβετικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTS την Κυριακή έδειχναν την μαυρισμένη κορυφή ενός λευκού μουσαμά που είχε στηθεί πάνω από το μνημείο για να το προστατεύσει από τις καιρικές συνθήκες, ορατό πίσω από μια λευκή οθόνη και αστυνομική ταινία.

«Χάρη στην άμεση επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο», ανέφερε η αστυνομία.

Κανείς δεν τραυματίστηκε στη φωτιά στο μνημείο, ανέφεραν, αν και «αρκετά αναμνηστικά αντικείμενα υπέστησαν ζημιές από τις φλόγες».

Ένα μεγάλο βιβλίο, γεμάτο με μηνύματα συλλυπητηρίων από όσους επισκέφτηκαν το μνημείο τις τελευταίες πέντε εβδομάδες, σώθηκε, σύμφωνα με τη δήλωση.

«Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, η πυρκαγιά ξεκίνησε κοντά στα κεριά που ήταν τοποθετημένα σε ένα τραπέζι στο κέντρο του μνημείου», ανέφερε η δήλωση. «Σε αυτό το στάδιο, μπορεί να αποκλειστεί η εμπλοκή τρίτων».

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Le Constellation την Πρωτοχρονιά ξεκίνησε όταν μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά σηκώθηκαν πολύ κοντά στην οροφή του μπαρ, το οποίο ήταν γεμάτο με γλεντζέδες, και άναψαν τον αφρό ηχομόνωσης.

Tant d’adolescents sont morts à Crans Montana. Qui a mis des feux d’artifice sur le champagne? C’est quoi ces matériaux d’isolation au plafond? Qui a permis à tant de mineurs d’entrer dans un bar bondé et confiné? Choquant et inacceptablepic.twitter.com/BBGUhamjlJ — ⚜ France for Trump ⚜ (@VirginiePerez15) January 1, 2026

Το ζευγάρι που ήταν συνιδιοκτήτες του μπαρ, ο Jacques και η Jessica Moretti, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας.

Ο επικεφαλής της δημόσιας ασφάλειας του Κράνς-Μοντάνα και ένας πρώην τοπικός αξιωματικός πυρασφάλειας βρίσκονται επίσης υπό ποινική έρευνα σε σχέση με την πυρκαγιά στο μπαρ, το οποίο δεν είχε υποβληθεί σε υποχρεωτικές ετήσιες επιθεωρήσεις πυρασφάλειας από το 2019.

Μετά από εβδομάδες σκληρής κριτικής για τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές και περιφερειακές αρχές χειρίστηκαν την κρίση και την έρευνα, τα μέλη των οικογενειών εξέφρασαν την απογοήτευσή τους όταν έμαθαν για την πυρκαγιά στο μνημείο.

«Τι να πω;» έγραψε η Laetitia Brodard-Sitre, της οποίας ο 16χρονος γιος Arthur Brodard ήταν μεταξύ των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Le Constellation, σε μια ανάρτηση στο Facebook με σύνδεσμο προς ένα άρθρο σχετικά με την πυρκαγιά στο μνημείο. «Είναι ευθύνη του δήμου να εξασφαλίσει την ασφάλεια του μνημείου.»