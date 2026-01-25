Ο Ζακ Μορέτι, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Constellation, ο οποίος βρίσκεται υπό έρευνα για τη φωτιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντάνα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε 116, αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές του Σιόν, αφού κατέβαλε εγγύηση 200.000 φράγκων, (περίπου 215.000 ευρώ), την οποία παρείχε ένας μυστηριώδης φίλος του.

Η απελευθέρωσή του προκάλεσε έντονη αντίδραση από την Ιταλία.

Οργή για την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος: «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας»

«Είμαι εξοργισμένη· θεωρώ ότι αυτό αποτελεί προσβολή για τη μνήμη των θυμάτων και προσβολή για τις οικογένειές τους », δήλωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση «θα θεωρήσει τις ελβετικές αρχές υπόλογες».

Απογοήτευση και θλίψη προέκυψαν επίσης από τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες Ιταλούς.

«Είναι ντροπή για τα παιδιά μας», δήλωσαν οι γονείς του Ρικάρντο Μινγκέτι, ενός από τους νεαρούς άνδρες που πέθαναν στο εστιατόριο. «Αυτή η απελευθέρωση», πρόσθεσε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια ενός άλλου θύματος, του Εμανουέλε Γκαλεπίνι, «μας αφήνει άφωνους.

Ειλικρινά, πρέπει να παρέμβουμε γιατί δεν μπορεί να συμβεί έτσι». «Ελπίζω η δικαιοσύνη να πάρει τον δρόμο της, φυσικά, αλλά σήμερα διστάζω», δήλωσε ο πατέρας της Κιάρα Κοστάντσο.

Η απόφαση για την αποφυλάκιση

Το Δικαστήριο Καταναγκαστικών Μέτρων στη Σιόν, μετά από «νέα αξιολόγηση του κινδύνου διαφυγής», άφησε ελεύθερο τον Γάλλο επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται, μαζί με τη σύζυγό του, Τζέσικα Μάρικ, για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, επίθεση και εμπρησμό σε σχέση με την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις τους στο Κραν Μοντάνα. Θα υποβληθεί στα ίδια εναλλακτικά προληπτικά μέτρα που ισχύουν ήδη για την Τζέσικα: απαγόρευση ταξιδιού, υποχρέωση υπογραφής, κατάσχεση των εγγράφων του και εγγύηση.

Οι δικαστές, οι οποίοι δεν έκριναν απαραίτητο να του επιβάλουν ηλεκτρονικό βραχιόλι, όπως είχε ζητήσει το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Βαλαί, διαβεβαίωσαν επίσης ότι «εξέτασαν την προέλευση των χρημάτων και τη φύση της σχέσης μεταξύ του κατηγορουμένου και του ατόμου που τα κατέβαλε».

Μετά την είδηση ​​της απελευθέρωσής τους, οι δικηγόροι του ζευγαριού εξήγησαν ότι «η Τζέσικα και ο Ζακ Μορέτι θα συνεχίσουν πλέον να ανταποκρίνονται από κοινού σε τυχόν αιτήματα των αρχών». «Οι σκέψεις τους», πρόσθεσαν, «παραμένουν συνεχώς με τα θύματα αυτής της τραγωδίας».

Φρουρούμενοι στο σπίτι τους

Ο Ζακ Μορέτι επέστρεψε στη βίλα το απόγευμα της Παρασκευής, μετά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές της Σιόν. Εκεί τον περίμεναν η σύζυγός του Τζέσικα και τα δύο τους παιδιά, ηλικίας πέντε ετών και δέκα μηνών.

Για λίγα μόνο δευτερόλεπτα 0 Ζακ Μορέτι εμφανίστηκε το πρωί του Σαββάτου στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου της βίλας του στο Λενς.

Prima notte a casa dopo la scarcerazione per Jaques #Moretti. E dalla #Svizzera arrivano anche le dichiarazioni della Procuratrice di #Sion.#Tg1 Leonardo Zellino pic.twitter.com/Nyx6FYQ4Gv — Tg1 (@Tg1Rai) January 24, 2026

Επεκτείνονται οι έρευνες

Προς το παρόν, οι Μορέτι είναι οι μόνοι ύποπτοι, αλλά η έρευνα για τη σφαγή στο Κραν Μοντάνα θα μπορούσε να επεκταθεί.

Λίγες ώρες πριν από την απόφαση του δικαστηρίου, η Γενική Εισαγγελέας του Βαλέ, Μπεατρίκ Πιλούντ, έσπασε τη σιωπή με ένα μακροσκελές δελτίο τύπου στο οποίο δεν απέκλεισε την «επέκταση» της έρευνας σε οποιονδήποτε άλλον που θα μπορούσε να είναι ποινικά υπεύθυνος.

Η υπόθεση που ξεκίνησε για τη σφαγή της παραμονής της Πρωτοχρονιάς αποκτά απροσδόκητες διαστάσεις, καθώς και σημαντική διεθνή σημασία: μέχρι στιγμής, περίπου 130 τραυματίες και πολιτικώς ενάγοντες έχουν καταθέσει τις αγωγές τους, εκπροσωπούμενοι από περίπου πενήντα δικηγόρους.

Διεθνείς αιτήσεις δικαστικής συνδρομής βρίσκονται σε εξέλιξη με τη Γαλλία και την Ιταλία, η οποία αναμένει να συνεργαστεί με τη Σιόν. Ωστόσο, ο Γενικός Εισαγγελέας απέρριψε την ιδέα του διορισμού εξωτερικού επιτρόπου για την επίβλεψη της έρευνας εκτός του καντονιού του Βαλέ.

Η πορεία της υγείας των τραυματισμένων

Εν τω μεταξύ, δύο από τα παιδιά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα του Μιλάνου επιστρέφουν σπίτι και θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο σε δύο εβδομάδες, αν και η μάχη θα είναι δύσκολη και μακρά.

«Οι γονείς τους είναι πολύ χαρούμενοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν θεραπευτεί. Έχουν ακόμα ένα πολύ μακρύ πρόγραμμα αποκατάστασης και θεραπείας να ολοκληρώσουν και θα έρχονται στη Νιγκουάρντα αρκετές ημέρες την εβδομάδα», εξηγεί ο Γκουίντο Μπερτολάσο, Περιφερειακός Σύμβουλος Πρόνοιας της Λομβαρδίας.

Η ελπίδα, προσθέτει, είναι ότι «οι άλλοι οκτώ ασθενείς στη Νιγκουάρντα σύντομα θα κηρυχθούν εκτός κινδύνου», αλλά θα χρειαστεί «ακόμα λίγος χρόνος, και για κάποιους, πολύς χρόνος».