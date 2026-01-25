newspaper
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.01.2026 | 12:44
Φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κραν Μοντάνα: Στη βίλα του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο οποίο καήκαν 40 άνθρωποι – «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας» 
Κόσμος 25 Ιανουαρίου 2026, 13:22

Κραν Μοντάνα: Στη βίλα του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο οποίο καήκαν 40 άνθρωποι – «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας» 

Ποιος είναι ο μυστηριώδης φίλος του που κατέβαλε την εγγύηση για να αφεθεί ελεύθερος και να επιστρέψει σπίτι του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντάνα στο οποίο κάηκαν ζωντανοί 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 116

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Spotlight

Ο Ζακ Μορέτι, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Constellation, ο οποίος βρίσκεται υπό έρευνα για τη φωτιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντάνα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε 116, αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές του Σιόν, αφού κατέβαλε εγγύηση 200.000 φράγκων, (περίπου 215.000 ευρώ), την οποία παρείχε ένας μυστηριώδης φίλος του.

Η απελευθέρωσή του προκάλεσε έντονη αντίδραση από την Ιταλία.

Οργή για την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος: «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας»

«Είμαι εξοργισμένη· θεωρώ ότι αυτό αποτελεί προσβολή για τη μνήμη των θυμάτων και προσβολή για τις οικογένειές τους », δήλωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση «θα θεωρήσει τις ελβετικές αρχές υπόλογες».

Απογοήτευση και θλίψη προέκυψαν επίσης από τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες Ιταλούς.

«Είναι ντροπή για τα παιδιά μας», δήλωσαν οι γονείς του Ρικάρντο Μινγκέτι, ενός από τους νεαρούς άνδρες που πέθαναν στο εστιατόριο. «Αυτή η απελευθέρωση», πρόσθεσε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια ενός άλλου θύματος, του Εμανουέλε Γκαλεπίνι, «μας αφήνει άφωνους.

Ειλικρινά, πρέπει να παρέμβουμε γιατί δεν μπορεί να συμβεί έτσι». «Ελπίζω η δικαιοσύνη να πάρει τον δρόμο της, φυσικά, αλλά σήμερα διστάζω», δήλωσε ο πατέρας της Κιάρα Κοστάντσο.

Η απόφαση για την αποφυλάκιση

Το Δικαστήριο Καταναγκαστικών Μέτρων στη Σιόν, μετά από «νέα αξιολόγηση του κινδύνου διαφυγής», άφησε ελεύθερο τον Γάλλο επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται, μαζί με τη σύζυγό του, Τζέσικα Μάρικ, για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, επίθεση και εμπρησμό σε σχέση με την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις τους στο Κραν Μοντάνα. Θα υποβληθεί στα ίδια εναλλακτικά προληπτικά μέτρα που ισχύουν ήδη για την Τζέσικα: απαγόρευση ταξιδιού, υποχρέωση υπογραφής, κατάσχεση των εγγράφων του και εγγύηση.

Οι δικαστές, οι οποίοι δεν έκριναν απαραίτητο να του επιβάλουν ηλεκτρονικό βραχιόλι, όπως είχε ζητήσει το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Βαλαί, διαβεβαίωσαν επίσης ότι «εξέτασαν την προέλευση των χρημάτων και τη φύση της σχέσης μεταξύ του κατηγορουμένου και του ατόμου που τα κατέβαλε».

Μετά την είδηση ​​της απελευθέρωσής τους, οι δικηγόροι του ζευγαριού εξήγησαν ότι «η Τζέσικα και ο Ζακ Μορέτι θα συνεχίσουν πλέον να ανταποκρίνονται από κοινού σε τυχόν αιτήματα των αρχών». «Οι σκέψεις τους», πρόσθεσαν, «παραμένουν συνεχώς με τα θύματα αυτής της τραγωδίας».

Φρουρούμενοι στο σπίτι τους

Ο Ζακ Μορέτι επέστρεψε στη βίλα το απόγευμα της Παρασκευής, μετά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές της Σιόν. Εκεί τον περίμεναν η σύζυγός του Τζέσικα και τα δύο τους παιδιά, ηλικίας πέντε ετών και δέκα μηνών.

Για λίγα μόνο δευτερόλεπτα 0 Ζακ Μορέτι εμφανίστηκε το πρωί του Σαββάτου στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου της βίλας του στο Λενς.

Επεκτείνονται οι έρευνες

Προς το παρόν, οι Μορέτι είναι οι μόνοι ύποπτοι, αλλά η έρευνα για τη σφαγή στο Κραν Μοντάνα θα μπορούσε να επεκταθεί.

Λίγες ώρες πριν από την απόφαση του δικαστηρίου, η Γενική Εισαγγελέας του Βαλέ, Μπεατρίκ Πιλούντ, έσπασε τη σιωπή με ένα μακροσκελές δελτίο τύπου στο οποίο δεν απέκλεισε την «επέκταση» της έρευνας σε οποιονδήποτε άλλον που θα μπορούσε να είναι ποινικά υπεύθυνος.

Η υπόθεση που ξεκίνησε για τη σφαγή της παραμονής της Πρωτοχρονιάς αποκτά απροσδόκητες διαστάσεις, καθώς και σημαντική διεθνή σημασία: μέχρι στιγμής, περίπου 130 τραυματίες και πολιτικώς ενάγοντες έχουν καταθέσει τις αγωγές τους, εκπροσωπούμενοι από περίπου πενήντα δικηγόρους.

Διεθνείς αιτήσεις δικαστικής συνδρομής βρίσκονται σε εξέλιξη με τη Γαλλία και την Ιταλία, η οποία αναμένει να συνεργαστεί με τη Σιόν. Ωστόσο, ο Γενικός Εισαγγελέας απέρριψε την ιδέα του διορισμού εξωτερικού επιτρόπου για την επίβλεψη της έρευνας εκτός του καντονιού του Βαλέ.

Η πορεία της υγείας των τραυματισμένων

Εν τω μεταξύ, δύο από τα παιδιά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα του Μιλάνου επιστρέφουν σπίτι και θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο σε δύο εβδομάδες, αν και η μάχη θα είναι δύσκολη και μακρά.

«Οι γονείς τους είναι πολύ χαρούμενοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν θεραπευτεί. Έχουν ακόμα ένα πολύ μακρύ πρόγραμμα αποκατάστασης και θεραπείας να ολοκληρώσουν και θα έρχονται στη Νιγκουάρντα αρκετές ημέρες την εβδομάδα», εξηγεί ο Γκουίντο Μπερτολάσο, Περιφερειακός Σύμβουλος Πρόνοιας της Λομβαρδίας.

Η ελπίδα, προσθέτει, είναι ότι «οι άλλοι οκτώ ασθενείς στη Νιγκουάρντα σύντομα θα κηρυχθούν εκτός κινδύνου», αλλά θα χρειαστεί «ακόμα λίγος χρόνος, και για κάποιους, πολύς χρόνος».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Economy
Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας
Σκέψεις απεξάρτησης 25.01.26

Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αναγκάζουν την Ευρώπη να εξετάσει σοβαρά ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φάνταζε αδιανόητο: να λειτουργήσει χωρίς την αμερικανική τεχνολογία και τις υπηρεσίες του cloud.

Νατάσα Σινιώρη
Ταϊπέι: Αναρριχητής σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων
Άλεξ Χόνολντ 25.01.26

Αναρριχητής στην Ταϊπέι κόβει την ανάσα: Σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων

Το εγχείρημά του μεταδόθηκε live - Ο γνωστός αναρριχητής έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2017, όταν ανέβηκε χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας τον βράχο El Capitan, ύψους 914 μέτρων

Σύνταξη
Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα
Συνεχείς διαδηλώσεις 25.01.26

Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα

Στη Μινεσότα κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις για «τη δεύτερη εν ψυχρώ εκτέλεση», λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της ICE

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
ΗΠΑ: Στο έλεος της κακοκαιρίας Fern – Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
Ιστορική κακοκαιρία 25.01.26

Στο έλεος της «Fern» οι ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, διακοπές ρεύματος και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Εκτιμάται ότι πάνω από 220 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από το πέρασμα της «Fern» - Ήδη πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα

Σύνταξη
Προς τι η σιγή ιχθύος Πούτιν ενώ απειλούνται οι σύμμαχοί του;
Εξηγήσεις 25.01.26

Προς τι η σιγή ιχθύος Πούτιν ενώ απειλούνται οι σύμμαχοί του;

Ιδανικά, χώρες που έχει βάλει στο μάτι η Δύση, όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα θα ήθελαν να απολάμβαναν στήριξης του Βλαντιμίρ Πούτιν, παρόμοια αυτή που που παρέχουν οι ΗΠΑ σε Ισραήλ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους
Αλ Ακτάν 25.01.26

Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους

Η κυβέρνηση Αλ Σάρα στη Συρία προέβη στην απελευθέρωση 126 ανήλικων κρατουμένων από την φυλακή Αλ Ακτάν στη Ράκα, καθώς ανέφερε πως δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον τους.

Σύνταξη
Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 25.01.26

Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπα με χιονοθύελλα και ακραίο κρύο. Οι Αρχές προειδοποιούν πως τις επόμενες ώρες το χιόνι και ο πάγος θα εκτείνονται από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα – Ένας φέρεται να του δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο
Μινεάπολη 25.01.26

Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα - Ένας φέρεται να του δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο

«Είδηση δεν είναι αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν ένας άνθρωπος δαγκώσει σκύλο» κατά το δημοσιογραφικό ρητό, όμως ίσως έπρεπε να υπάρχει κάποια αναφορά στις περιπτώσεις που άνθρωπος δαγκώνει άνθρωπο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 24.01.26

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην πολιτεία του, σε μια προσπάθεια να «προστατέψει τους πολίτες» από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γρίπη: Περισσότερες από 130 νοσηλείες παιδιών τον Ιανουάριο – Παραμένει στη ΜΕΘ η 6χρονη
Υγεία 25.01.26

«Σαρώνει» η γρίπη: Περισσότερες από 130 νοσηλείες παιδιών τον Ιανουάριο - Παραμένει στη ΜΕΘ η 6χρονη

Έντονη ανησυχία για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας της υπο-παραλλαγής Κ - «Οι επιπλοκές μπορεί να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα, την καρδιά και τους πνεύμονες», λένε οι επιστήμονες

Σύνταξη
Όταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός αγνοεί ρέματα και μορφολογική ιστορία – Τι λέει ο Λέκκας
Αλλαγή νοοτροπίας 25.01.26

Όταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός αγνοεί ρέματα και μορφολογική ιστορία - Τι λέει ο Λέκκας

«Πολλές φορές ακόμα και μεταγενέστερη πρόβλεψη, όπως τα αντιπλημμυρικά, δεν είναι αρκετή για την ένταση των φαινομένων - Μειώνει τις επιπτώσεις, αλλά δεν τις εκμηδενίζει» σημειώνει ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε
Αιχμές κατά κυβέρνησης 25.01.26

Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε

«Στις ΗΠΑ του Τραμπ η καταστολή και η αυθαιρεσία βαφτίζονται "ασφάλεια" και μεταναστευτικός έλεγχος"», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Γλυφάδα: «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα» – Σοκάρουν τα τελευταία λόγια του 80χρονου
Ελλάδα 25.01.26

«Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα» - Σοκάρουν τα τελευταία λόγια του 80χρονου πριν μαχαιρωθεί από τον γιο του

Το θύμα πήγαινε στην εκκλησία, ο γιος του του είχε στήσει καρτέρι στην πυλωτή της οικίας τους επί της οδού Γυθείου στη Γλυφάδα όπου και τον σκότωσε

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας
Σκέψεις απεξάρτησης 25.01.26

Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αναγκάζουν την Ευρώπη να εξετάσει σοβαρά ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φάνταζε αδιανόητο: να λειτουργήσει χωρίς την αμερικανική τεχνολογία και τις υπηρεσίες του cloud.

Νατάσα Σινιώρη
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 25.01.26

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ταϊπέι: Αναρριχητής σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων
Άλεξ Χόνολντ 25.01.26

Αναρριχητής στην Ταϊπέι κόβει την ανάσα: Σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων

Το εγχείρημά του μεταδόθηκε live - Ο γνωστός αναρριχητής έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2017, όταν ανέβηκε χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας τον βράχο El Capitan, ύψους 914 μέτρων

Σύνταξη
Έξαλλος ο Σάρι: «Οι παίκτες μας θέλουν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία στη Λάτσιο»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Έξαλλος ο Σάρι: «Οι παίκτες μας θέλουν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία στη Λάτσιο»

Ο Μαουρίτσιο Σάρι μίλησε για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η Λάτσιο, η οποία δείχνει να μην μπορεί να προσφέρει όσα θα περίμεναν οι παίκτες της.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 25.01.26

Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη

«Αντί για μεταρρυθμίσεις», ο κ. Μητσοτάκης «επέλεξε η κυβέρνησή του να ταυτιστεί με τη διαφθορά, τον πελατειασμό, το ρουσφέτι, τον φόβο σύγκρουσης με κατεστημένα συμφέροντα», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Λεκτικές πιρουέτες Μητσοτάκη: Η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους συνεννόησης με τις ΗΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 25.01.26

Λεκτικές πιρουέτες Μητσοτάκη: Η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους συνεννόησης με τις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του ασχολείται με τις σχέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ που δοκιμάζονται το τελευταίο διάστημα με αφορμή τη Γροιλανδία - Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη «οφείλουμε να διατηρούμε ένα πλαίσιο συνεννόησης και λειτουργικούς διαύλους συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και σε περιόδους έντασης»

Σύνταξη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πορτοκαλί προειδοποίηση και για την Αττική
Ελλάδα 25.01.26

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πορτοκαλί προειδοποίηση και για την Αττική

Η πορτοκαλί προειδοποίηση αφορά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύνταξη
Γλυφάδα: «Αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου» απείλησε ο 46χρονος πατροκτόνος
Η μητροκτονία το 2014 25.01.26

«Αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου» απείλησε ο 46χρονος μετά τη δολοφονία στη Γλυφάδα

Τα σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα του 46χρονου στη Γλυφάδα, η μητροκτονία το 2014 και οι απειλές ότι θα ξανασκοτώσει αν αφεθεί ελεύθερος - Πώς ο πατροκτόνος κατέληξε να ζει με τον πατέρα του

Σύνταξη
Πάτρα: 19χρονος και 17χρονη τα θύματα του τροχαίου – «Καρφώθηκαν» σε φανάρι και σκοτώθηκαν ακαριαία
Θρήνος στην πόλη 25.01.26

19χρονος και 17χρονη τα θύματα του τροχαίου στην Πάτρα - «Καρφώθηκαν» σε φανάρι και σκοτώθηκαν ακαριαία

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε το σοκαριστικό τροχαίο στην Πάτρα - Το αυτοκίνητο ήταν μια άμορφη μάζα και τα σωστικά συνεργεία δυσκολεύτηκαν να ανασύρουν τις σορούς των δύο παιδιών

Σύνταξη
Λόρα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο – Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;
17η ημέρα άφαντη 25.01.26

Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο για τη Λόρα - Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος κοντά στην Πολυτεχνειούπολη και το νεκροταφείο και έχει ημερομηνία 21 Ιανουαρίου - Οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για τη Λόρα

Σύνταξη
Ποια επαγγέλματα αντέχουν στην κρίση; Tι ψηφίζουν οι χρήστες του Reddit
Προβλέψεις 25.01.26

Τα 19 επαγγέλματα που θα επιβιώσουν σε μια νέα οικονομική ύφεση - Ή έτσι νομίζουν οι χρήστες του Reddit

Nεκροθάφτες, πυροσβέστες, διασώστες, υδραυλικοί είναι επαγγέλματα που δε θα χαθούν ποτέ, ο κόσμος να χαλάσει. Τουλάχιστον έτσι νομίζουν οι χρήστες του Reddit, του μεγαλύτερου διαδικτυακού φόρουμ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» – Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα
Ozempic era 25.01.26

«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» - Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα

Μετά την καθολικά κατακριτέα σειρά All’s Fair, έρχεται η μαύρη κωμωδία του Ράιαν Μέρφι, The Beauty, για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι ώστε να επιτύχουν τη σωματική τελειότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο