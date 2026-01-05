newspaper
Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Νεκρές στον Κραν Μοντανά τρεις ανήλικες Ελληνίδες – «Ωρολογιακή βόμβα το μπαρ»
05 Ιανουαρίου 2026 | 18:33

Νεκρές στον Κραν Μοντανά τρεις ανήλικες Ελληνίδες – «Ωρολογιακή βόμβα το μπαρ»

Φίλοι της οικογένειας Καλλέργη και Γκονζέτ, [που έχασαν τα παιδιά τους στην πυρκαγιά στον Κραν Μοντάνά περιγράφουν τις συνθήκες στο μπαρ.

Σύνταξη
Ανοσοποιητικό σε…«επανεκκίνηση»: Η επαναστατική μέθοδος του MIT

Ανοσοποιητικό σε…«επανεκκίνηση»: Η επαναστατική μέθοδος του MIT

Spotlight

Τον τραγικό επίλογο της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, έριξε η ανακοίνωση της ταυτοποίησης όλων των θυμάτων.

Ανάμεσα τους και τρεις ανήλικες Ελληνίδες. Η Αλίκη Καλλέργη, Ελληνίδα και με ελβετική υπηκοότητα, συμπεριλαμβάνεται στη «μαύρη» λίστα των θυμάτων.

Στην τραγική λίστα των παιδιών που κάηκαν σε αυτήν τη παγίδα θανάτου, που οι ελβετικές Αρχές επέτρεπαν να λειτουργεί ως μπαρ με άδεια εισόδου σε ανήλικους, και η Αλίσια και η Νταϊάνα, Ελληνίδες στην καταγωγή.

«Οι αδελφές Αλίσια και Νταϊάνα Γκόνζετ, ηλικίας 14 και 15 ετών, η Αλίκη Καλλέργη, επίσης 15, είναι μεταξύ αυτών που χάθηκαν, μετά την πυρκαγιά που ξεκίνησε από σπινθήρες σε μπουκάλια σαμπάνιας και πυρπόλησαν τη μόνωση της οροφής, στο υπόγειο του μπαρ Le Constellation εδώ στο Κραν Μοντανά».

Ωρολογιακή βόμβα το μπαρ – Τι λένε φίλοι της οικογένειας Καλλέργη

Φίλοι της οικογένειας Καλλέργη και Γκονζέτ, περιγράφουν τις συνθήκες στο μπαρ, γνωστές στους πάντες, ως μία ωρολογιακή βόμβα που ήταν έτοιμη να σκάσει ανά πάσα στιγμή.

«Στο συγκεκριμένο μαγαζί έχω πάει 4 – 5 φορές, και με το παιδί μου και με φίλους. Πάνε όλοι εκεί για τις διακοπές τους τις χειμερινές. Και (ο γιος μου) πήγε ήταν εκεί μέχρι τις 03:00 το πρωί στις 30 του μηνός. Έχει μπιλιάρδο, έχει βελάκια. Πάνε πολλά παιδιά γιατί είναι όλη την μέρα. Πάνε από το πρωί για καφέ, μετά το σκι για après-ski. Πάει ο σερβιτόρος με τις σαμπάνιες αν τις παραγγείλεις, αν είναι γενέθλια, αλλά πρώτη φορά εγώ είδα, και δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί αυτό, που ήταν ο ένας πάνω στους ώμους του άλλου και έφτασε (το πυροτέχνημα) πολύ κοντά στο ταβάνι».

Η ελληνική κοινότητα στην Ελβετία είναι συγκλονισμένη για τον θάνατο των τριών κοριτσιών, αλλά και όλων των παιδιών. Από τους 40 νεκρούς, οι 20 ήταν ανήλικοι.

«(Είμαι φίλη) και με τη μητέρα της Αλίκης και με την οικογένεια των άλλων δύο κοριτσιών, τις δύο αδερφές, την Αλίσια και την Νταϊάνα. Και η οικογένεια των δύο κοριτσιών είναι πάρα πολύ γνωστή οικογένεια εδώ στην Λοζάνη. Και τα 40 θύματα ταυτοποιήθηκαν και δυστυχώς και τα δύο κοριτσάκια από την μία οικογένεια και η Αλίκη ήταν μέσα στα θύματα. Περιμένουμε τώρα να δούμε πότε θα γίνει η κηδεία του παιδιού, που οπωσδήποτε θα πάμε κι εγώ και ο γιος μου. Είναι και ο γιος μίας πολύ καλής μου φίλης στην Ζυρίχη με 50% καμένο το παιδί, 18 χρόνων, υπάρχουν πάρα πολλοί πολυεγκαυματίες δυστυχώς».

«Έκαναν διαρκώς καταγγελίες»

Στο MEGA μίλησε και φίλος του πατέρα της 15χρονης Αλίκης. Όπως αποκαλύπτει, οι ένοικοι της πολυκατοικίας που ήταν πάνω από το μπαρ είχαν κάνει πολλές καταγγελίες για τη λειτουργία του.

«Το απόγευμα της Κυριακής μάς ενημέρωσαν επίσημα ότι το κορίτσι μας δεν είναι στους ζωντανούς. Ήταν τρία αδέλφια και η Αλίκη ήταν η μικρότερη. Είχαν πάει στο Κραν Μοντανά για την Πρωτοχρονιά. Μετά την αλλαγή του χρόνου τα παιδιά βγήκαν κι η μητέρα ήταν κάπου κοντά. Η μικρή πήγε με τρεις φίλες της στο συγκεκριμένο μπαρ και ο αδελφός της τελευταία στιγμή δεν πήγε στο ίδιο, αλλά σε ένα διπλανό που ήταν οι φίλοι του. Όταν γύρισε στο μπαρ που ήταν η Αλίκη, είχε πάρει ήδη φωτιά. Σκέψου τι έζησε εκείνο το παιδί εκείνη την ώρα… Και φαντάσου να είχαμε μέσα δύο παιδιά. Ο πατέρας είχε έρθει για Πρωτοχρονιά στην Αθήνα, για μία μέρα για να κάνει αλλαγή χρόνου με τη μητέρα του. Στις 00:30 τον πήρε τηλέφωνο η Αλίκη για ευχές για καλή χρονιά και λίγες ώρες μετά έμαθε ότι το παιδί του ήταν στη φονική φωτιά. Πήρε το πρώτο αεροπλάνο και πήγε αμέσως στην Ελβετία».

«Αν σκοτωθεί το παιδί σου σε ένα αυτοκινητιστικό, αν φάει μία σφαίρα, το βλέπεις… Αν όμως καεί είναι διαφορετικά. Εμείς βιώνουμε το αντίστοιχο Μάτι. Στο συγκεκριμένο μπαρ πήγαιναν πολύ νεαρά άτομα. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας που ήταν πάνω από το μπαρ είχαν κάνει πολλές καταγγελίες για την κακή λειτουργία του. Αυτό παλιά ήταν καταφύγιο. Είχε μία πολύ στενή σκάλα για να ανέβεις στο ισόγειο. Άρα από τα πρώτα λεπτά που τα παιδιά προσπαθούσαν να ανέβουν για να γλιτώσουν, επειδή αρκετά λιποθύμησαν στις σκάλες από τις αναθυμιάσεις, μπλόκαρε η έξοδος».

Δεν έχουν συλληφθεί οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Ενώ οι πρώτες σοροί επαναπατρίζονται στις χώρες τους και τις οικογένειές τους, σε ολόκληρη την Ελβετία η οργή ξεχειλίζει. Γιατί οι ιδιοκτήτες του μπαρ, ένα γνωστό και καλά δικτυωμένο στην περιοχή ζευγάρι Γάλλων, παραμένουν ασύλληπτοι;

«Ο Γενικός Εισαγγελέας της περιοχής δήλωσε πως οι Γάλλοι ιδιοκτήτες του μπαρ, ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του Τζέσικα, ανακρίθηκαν. Η έρευνα θα εξακριβώσει τα αίτια της πυρκαγιάς και θα επικεντρωθεί στα μέτρα ασφαλείας στο εσωτερικό. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε ανακαίνιση, τις εξόδους κινδύνου, τους πυροσβεστήρες και γιατί μία στενή σκάλα ήταν η μόνη διέξοδος διαφυγής για να γλιτώσουν όσοι ήταν μέσα από τη φωτιά που κατέτρωγε την οροφή του υπογείου ενός τόσο πολυσύχναστου μέρους», γράφει η The Sun.

Βαρύ ποινικό παρελθόν

Ο Ζακ Μορέτι, Γάλλος με καταγωγή από την Κορσική, είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για απάτες και μαστροπεία.

Είχε παραδεχθεί παλιότερα ότι έκανε μόνος του μεγάλο μέρος των εργασιών ανακαίνισης του κλαμπ La Costellation. Όπως φαίνεται, χρησιμοποίησε εύφλεκτα υλικά και είναι αμφίβολο αν άφησε ανοιχτές εξόδους κινδύνου για να μεγαλώσει τον χώρο του κλαμπ.

Από τα 119, κυρίως πολύ νεαρά άτομα που βγήκαν ζωντανά αλλά με βαριά εγκαύματα από το μπαρ του θανάτου, έχουν ταυτοποιηθεί τα 113.

Φυσικό αέριο
Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

