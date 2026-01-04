Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκε η σορός της Αλίκης Καλλέργη – Ενημερώθηκαν επίσημα οι ελληνικές Αρχές
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας στην Ελβετία ταυτοποιήθηκαν συνολικά και τα 40 θύματα στη φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά
- Θεσσαλονίκη: Αναζητείται οδηγός που έτρεχε με 304 χιλιόμετρα στον Περιφερειακό
- Ποιοι θα πληρώσουν επιπλέον φόρο λόγω e-αποδείξεων
- Πάτρα: Συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ που σημειώθηκε η φονική συμπλοκή
- Πέθανε ο Ανδρέας Νεοφυτίδης: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον ποιητή και δημοσιογράφο
Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες για την ταυτοποίηση της σορού της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη στο Κραν Μοντανά.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών οι ελβετικές Αρχές ενημέρωσαν επίσημα την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, ότι η Αλίκη Καλλέργη, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας, συγκαταλέγεται στα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά την 1η Ιανουαρίου 2026.
20 ανήλικοι από τα 40 θύματα
Παράλληλα όπως ανακοίνωσε λίγο αργότερα η αστυνομία του καντονιού Βαλέ στην Ελβετία, ταυτοποιήθηκαν και τα 40 θύματα που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στο νυχτερινό κλαμπ.
Μάλιστα όπως έγινε γνωστό από τους 40 νεκρούς, οι 20 είναι ανήλικοι.
Όσον αφορά τις υπηκοότητες των θυμάτων σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αστυνομία καταμέτρησε συνολικά 21 Ελβετούς, εννέα Γάλλους εκ των οποίων μια Γαλλοελβετίδα και μια γυναίκα με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική, έξι Ιταλούς εκ των οποίων ένας Ιταλο-εμιρατιανός, μια Βελγίδα, μια Πορτογαλέζα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος.
Οι ηλικίες των θυμάτων είναι μεταξύ 14 και 39 ετών.
- Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι
- Νότια Αφρική – Καμερούν 1-2: Πέρασε στα προημιτελικά και «σφράγισε» το ραντεβού με το Μαρόκο
- Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις
- Επίθεση στη Βενεζουέλα: Στρατιωτικοί στόχοι, κεραίες επικοινωνιών στο στόχαστρο – Kαταστράφηκαν και κατοικίες
- Ολυμπιακός: Ενοχλήσεις ο Νιλικίνα – Αμφίβολος για Φενερμπαχτσέ (pics)
- Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκε η σορός της Αλίκης Καλλέργη – Ενημερώθηκαν επίσημα οι ελληνικές Αρχές
- Επιστροφή εκδρομέων: Μεγάλα προβλήματα και καθυστερήσεις στην Υλίκη
- Ολυμπιακός: Προβάρει τα ερυθρόλευκα ο Ταϊρίκ Τζόουνς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις