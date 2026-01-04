Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκε η σορός της Αλίκης Καλλέργη – Ενημερώθηκαν επίσημα οι ελληνικές Αρχές

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες για την ταυτοποίηση της σορού της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη στο Κραν Μοντανά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών οι ελβετικές Αρχές ενημέρωσαν επίσημα την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, ότι η Αλίκη Καλλέργη, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας, συγκαταλέγεται στα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά την 1η Ιανουαρίου 2026.

20 ανήλικοι από τα 40 θύματα

Παράλληλα όπως ανακοίνωσε λίγο αργότερα η αστυνομία του καντονιού Βαλέ στην Ελβετία, ταυτοποιήθηκαν και τα 40 θύματα που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στο νυχτερινό κλαμπ.

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό από τους 40 νεκρούς, οι 20 είναι ανήλικοι.

Όσον αφορά τις υπηκοότητες των θυμάτων σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αστυνομία καταμέτρησε συνολικά 21 Ελβετούς, εννέα Γάλλους εκ των οποίων μια Γαλλοελβετίδα και μια γυναίκα με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική, έξι Ιταλούς εκ των οποίων ένας Ιταλο-εμιρατιανός, μια Βελγίδα, μια Πορτογαλέζα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος.

Οι ηλικίες των θυμάτων είναι μεταξύ 14 και 39 ετών.