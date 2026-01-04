Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της

Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες που μετέδωσε το ERTnews ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, η οποία βρισκόταν στο μοιραίο μπαρ στο Κραν Μοντανά που τυλίχτηκε στις φλόγες την παραμονή της πρωτοχρονιάς, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 40 -κυρίως νέοι- άνθρωποι και δεκάδες να τραυματιστούν σοβαρά.

Το απόγευμα της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου, το προφίλ του πατέρα της, Αντώνη Καλλέργη, στο facebook βυθίστηκε στο πένθος, με μαύρο στην εικόνα προφίλ και έναν άγγελο με το όνομα «Alice» (Αλίκη), στη φωτογραφία εξωφύλλου.

Η ανάρτηση

Δεκάδες φίλοι και γνωστοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια της νεαρής κοπέλας που έφυγε από τη ζωή ενώ είχε βγει για να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά του 2026.

<br />

Ο αδελφός της δημοσίευσε στα social media βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια.