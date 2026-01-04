Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της
Η Αλίκη βρισκόταν στο κλαμπ μαζί με τις φίλες της για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φωτιά στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους έφηους
- Πάτρα: Συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ που σημειώθηκε η φονική συμπλοκή
- Πέθανε ο Ανδρέας Νεοφυτίδης: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον ποιητή και δημοσιογράφο
- Ρέθυμνο: Ολόκληρο οπλοστάσιο είχαν στην κατοχή τους δύο άντρες – Τι κατασχέθηκε
- Σε κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο κεφάλι
Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες που μετέδωσε το ERTnews ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, η οποία βρισκόταν στο μοιραίο μπαρ στο Κραν Μοντανά που τυλίχτηκε στις φλόγες την παραμονή της πρωτοχρονιάς, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 40 -κυρίως νέοι- άνθρωποι και δεκάδες να τραυματιστούν σοβαρά.
Το απόγευμα της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου, το προφίλ του πατέρα της, Αντώνη Καλλέργη, στο facebook βυθίστηκε στο πένθος, με μαύρο στην εικόνα προφίλ και έναν άγγελο με το όνομα «Alice» (Αλίκη), στη φωτογραφία εξωφύλλου.
Η ανάρτηση
Δεκάδες φίλοι και γνωστοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια της νεαρής κοπέλας που έφυγε από τη ζωή ενώ είχε βγει για να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά του 2026.
Ο αδελφός της δημοσίευσε στα social media βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια.
- Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο
- Βενεζουέλα: Ο ψευδοκυβερνήτης Μάρκο Ρούμπιο και ιδεολογική εμμονή του με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής
- Τσιτσιπάς: «Τελικός Grand Slam, δεν θα πιω αλκοόλ και θα κόψω τη ζάχαρη» (vid)
- Θεσσαλονίκη: Αναζητείται οδηγός που έτρεχε με 304 χιλιόμετρα στον Περιφερειακό
- Η πρώτη αντίδραση της ΕΕ για την Βενεζουέλα – Έκκληση για αυτοσυγκράτηση από την Κάλας
- Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο
- DIE ZEIT: Η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών παρακολουθούσε για αρκετά χρόνια τηλεφωνικές κλήσεις του Ομπάμα
- Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις