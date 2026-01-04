Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα – «Προσευχηθείτε για την Αλίκη», λέει ο αδελφός της

Το δικό τους δράμα ζούνε οι συγγενείς των αγνοούμενων στην αδιανόητης τραγωδίας στο Κραν Μοντανά.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους, βρίσκεται και η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, μία νεαρή κοπέλα ελληνικής καταγωγής, που οι συγγενείς της κάνουν αγώνα δρόμου για να βρουν κάποια στοιχεία για το τι της συνέβη το μοιραίο βράδυ.

«Πέρασα μπροστά από το μπαρ για να τη χαιρετήσω και είδα τη φωτιά, είδα τον κόσμο, οι αστυνομικοί μου είπαν ότι δεν μπορούσα να περάσω»

Η Αλίκη Καλλέργη παραμένει αγνοούμενη για περισσότερο από δύο 24ωρα και όλοι ελπίζουν σε ένα θαύμα. Ο αδελφός της 15χρονης μίλησε στο ΕΡΤnews για τις ελπίδες που δεν σβήνουν. «Η ταυτοποίηση είναι πολύ δύσκολη, αργεί πολύ, τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμη», είπε.

Το κορίτσι είχε πάει να διασκεδάσει την παραμονή Πρωτοχρονιάς στο μοιραίο μπαρ με τρεις φίλες της, που επίσης αγνοούνται. Ο Ρομέν, ο αδελφός της, πέρασε από το μπαρ εκείνο το βράδυ αλλά είχε ήδη ξεσπάσει η φωτιά.

«Η αδελφή μου έφτασε στο μπαρ κατά τη 1.00 και μετά κατά τη 1.40 πέρασα μπροστά από το μπαρ για να τη χαιρετήσω και είδα τη φωτιά, είδα τον κόσμο, οι αστυνομικοί μου είπαν ότι δεν μπορούσα να περάσω», είπε εμφανώς συγκινημένος και πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί τον απώθησαν. «Δεν ήξερα τι να κάνω, ήθελα να τη βρω», είπε.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι ο ίδιος έχει επικοινωνήσει με πολλούς συγγενείς που δικοί τους άνθρωποι βρίσκονταν στο μπαρ στο Κραν Μοντανά και κανείς δεν είχε νέα.

Ο Ρομέν απευθύνει έκκληση όλος ο κόσμος να προσευχηθεί για την Αλίκη.

Ποινική έρευνα κατά των ιδιοκτητών του μπαρ

Ποινική έρευνα σε βάρος των δύο διαχειριστών του μπαρ Le Constellation στο Κρανς-Μοντανά ξεκίνησαν οι ελβετικές αρχές, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς και κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, ενώ περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του καντονιού Βαλέ, το ζευγάρι που διαχειριζόταν το μπαρ ερευνάται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια. Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα που κρατούσαν θαμώνες πάνω από μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία ήρθαν σε επαφή με την οροφή του υπογείου χώρου. Η οροφή φέρεται να ήταν επενδυμένη με εύφλεκτο ηχομονωτικό υλικό.

Αγωνία για τους αγνοούμενους

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ, από τους 119 τραυματίες έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί επίσημα οι 113. Ανάμεσά τους βρίσκονται 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι, καθώς και πολίτες από τη Βοσνία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και την Πορτογαλία. Οι εθνικότητες 14 τραυματιών παραμένουν άγνωστες.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι η πλήρης αναγνώριση των νεκρών και των τραυματιών ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, καθώς πολλοί φέρουν σοβαρά εγκαύματα. Νοσοκομεία στη Βέρνη και αλλού έχουν ζητήσει από συγγενείς αγνοουμένων να παρέχουν πληροφορίες για πιθανά τατουάζ ή κοσμήματα, ώστε να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πολλά από τα θύματα είναι εξαιρετικά νεαρής ηλικίας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν φωτογραφίες αγνοουμένων, με φίλους και συγγενείς να αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες. Η Λετίσια Μπροντάρντ-Σίτρε απηύθυνε δημόσια έκκληση για τον 16χρονο γιο της, Άρθουρ, ο οποίος αγνοείται, αφού οι έρευνες της οικογένειας σε νοσοκομεία της Λωζάνης και της Βέρνης δεν απέδωσαν καρπούς.

Ανάλογη αγωνία βιώνει και η οικογένεια της 22χρονης Γαλλίδας Εμιλί Πραλόνγκ, η οποία, σύμφωνα με συγγενείς της, βρισκόταν στο μπαρ μαζί με φίλους της τη μοιραία νύχτα.

Κάτοικοι της περιοχής μιλούν για μια συλλογική θλίψη που έχει καλύψει το θέρετρο. «Είναι σαν να έχουμε χάσει όλοι κάποιον δικό μας», δήλωσε κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας το κλίμα πένθους που επικρατεί.