Σημαντική είδηση:
03.01.2026 | 09:49
Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται
Κραν Μοντανά: «Ζούμε έναν εφιάλτη» – Αγωνία για τους αγνοούμενους έπειτα από τη φονική φωτιά
Κόσμος 03 Ιανουαρίου 2026 | 12:24

Κραν Μοντανά: «Ζούμε έναν εφιάλτη» – Αγωνία για τους αγνοούμενους έπειτα από τη φονική φωτιά

Οικογένειες και φίλοι ζητούν πληροφορίες για τα αγαπημένα τους πρόσωπα που βρίσκονταν στο μπαρ Le Constellation.

Σύνταξη
Οι οικογένειες των εφήβων που αγνοούνται μετά από  την πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά της Ελβετίας, αντιμετωπίζουν μια αγωνιώδη αναμονή για νέα και εκκλήσεις για πληροφορίες σχετικά με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η πυρκαγιά στο μπαρ προκλήθηκε πιθανότατα από βεγγαλικά που τοποθετήθηκαν σε μπουκάλια σαμπάνιας και βρέθηκαν «πολύ κοντά στην οροφή», ανέφεραν ελβετικές αρχές την Παρασκευή.

Η έρευνα για την πυρκαγιά θα επικεντρωθεί στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στον χώρο, στα μέτρα πυρασφάλειας του μπαρ, στη χωρητικότητά του και στον αριθμό των ατόμων που βρίσκονταν μέσα εκείνη τη στιγμή, ανέφερε η γενική εισαγγελέας του Βαλέ, Μπεατρίκ Πιλούντ.

Οι ελβετικές αρχές έχουν δηλώσει ότι μπορεί να χρειαστούν ημέρες, αν όχι εβδομάδες, για να ταυτοποιηθούν τα θύματα της πυρκαγιάς, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 40 άτομα και τραυμάτισε άλλα 119. Οι αρχές ανέφεραν ότι έχουν ταυτοποιηθεί 113 από τους τραυματίες, ενώ συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ταυτοποίηση των άλλων έξι.

Εν τω μεταξύ, οι οικογένειες και οι φίλοι έχουν καταφύγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ζητήσουν πληροφορίες για τους αγαπημένους τους που βρίσκονταν στο μπαρ εκείνο το βράδυ.

Η Αλίκη Καλλέργη, η οποία έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, αλλά ζει μόνιμα στην Ελβετία, βρισκόταν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο αδελφός της δημοσίευσε μια έκκληση στο Instagram, λέγοντας ότι η οικογένεια δεν είχε «καμία είδηση» σχετικά με την 15χρονη, η οποία ήταν μαζί με τρεις φίλους της το μοιραίο βράδυ οι οποίοι επίσης αγνοούνται.

Τα ίχνη του 16χρονου Ελβετού υπηκόου Άρθουρ Μπρόνταρντ είναι προς το παρόν άγνωστα, δήλωσε η μητέρα του, Λετίτια.

«Πρέπει να βρω τον γιο μου… έχουν περάσει 30 ώρες από τότε που εξαφανίστηκε», δήλωσε στο BBC, προσθέτοντας ότι θέλει η φωτογραφία του «να είναι παντού, ώστε, σε περίπτωση που κάποιος τον αναγνωρίσει, να μπορεί να με καλέσει».

Η μητέρα του 16χρονου είπε ότι αυτή και ο πατέρας του Άρθουρ έλεγχαν νοσοκομεία στη Λωζάνη και τη Βέρνη, αλλά δεν μπορούσαν να τον βρουν, ενώ νωρίτερα είχε δηλώσει στην τοπική εφημερίδα Le Temps ότι «ζει έναν εφιάλτη».

Ο 16χρονος Άρθουρ Μπρόνταρντ

Μερικοί από τους φίλους του είχαν βρεθεί με εγκαύματα που κάλυπταν σχεδόν το μισό τους σώμα, είπε στην εφημερίδα. «Δεν υπάρχουν λόγια – πέρασαν μια κόλαση».

Ένας άλλος αγνοούμενος Ιταλός υπήκοος είναι ο Achille Osvaldo Giovanni Barosi , 16 ετών, ο οποίος μπήκε στο μπαρ στις 1:30 τοπική ώρα την Πρωτοχρονιά για να πάρει το σακάκι και το τηλέφωνό του. Η οικογένειά του δεν έχει νέα του από τότε.

Οι ελβετικές αρχές έχουν δηλώσει ότι μπορεί να χρειαστούν ημέρες, αν όχι εβδομάδες, για να ταυτοποιηθούν τα θύματα της πυρκαγιάς

«Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα ζωντανός», δήλωσε η θεία του, στην εκπομπή OS του BBC World Service.

Περιέγραψε τον ανιψιό της, ο οποίος είναι γραμμένος σε μια σχολή καλών τεχνών στο Μιλάνο, ως ένα όμορφο αγόρι και έναν εξαιρετικό ζωγράφο.

«Θέλουμε απλώς να τον βρούμε, και αυτό είναι όλο».

Ο 16χρονος Achille Osvaldo Giovanni Barosi

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι έξι πολίτες της Ιταλίας εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ανάμεσά τους είναι ο Emanuele Galeppini, ένας 16χρονος νεαρός παίκτης γκολφ, που γεννήθηκε στη Γένοβα, αλλά τώρα ζει στο Ντουμπάι.

Η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ δήλωσε ότι είναι νεκρός, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν «νεαρό αθλητή που έφερε μαζί του πάθος και αυθεντικές αξίες».

Ο πατέρας του, Εντοάρντο, σύμφωνα με το ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι TG24, δήλωσε ότι ο γιος του βρισκόταν στο μπαρ και η τελευταία φορά που μίλησαν ήταν γύρω στα μεσάνυχτα. Ένας εκπρόσωπος του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο BBC ότι δεν επιβεβαιώνει ακόμη τον θάνατο.

Ο Emanuele Galeppini

Ο 16χρονος Τζιοβάνι Ταμπούρι είναι επίσης μεταξύ των αγνοουμένων. Η μητέρα του, Κάρλα Μασιέλο, από την Μπολόνια, δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica ότι είχε πάει διακοπές με τον πατέρα του, αλλά είχε βγει με φίλους και κατέληξε στο Λα Κονστελάσιον.

«Ένας στενός φίλος του μού είπε ότι έφυγαν τρέχοντας μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και ότι είχε μαζί του [το τηλέφωνό του], αλλά σε κάποιο σημείο δεν μπορούσε πλέον να τον δει», είπε στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι φορούσε μια χρυσή αλυσίδα.

Η Τάνια Κάουζιο, μία από τις δασκάλες του στο Λύκειο Πόρτα Σαραγότσα, δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica: «Πάντα με εντυπωσίαζε η καλοσύνη και το χαμόγελό του, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ωριμότητά του. Κάθε φορά που μπαίνω στην τάξη, με ρωτάει αν θέλω να πάει να μου φέρει έναν καφέ».

Επίσης, μέλη της οικογένειας έχουν αναφέρει ότι αγνοείται η Emilie Pralong , 22 ετών, η οποία πιστεύεται ότι βρισκόταν στο Le Constellation με αρκετούς φίλους της, οι οποίοι ενδέχεται επίσης να αγνοούνται.

Ο παππούς της, Πιέρ, περιέγραψε μια «αγωνιώδη» αναμονή για πληροφορίες, λέγοντας στο γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFMTV: «Πάντα ελπίζουμε – είμαστε γεμάτοι ελπίδα. Βοηθά να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες».

Η 22χρονη  Emilie Pralong

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε μια πιο δύσκολη κατάσταση. Δεν πρέπει να ονειρευόμαστε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές μπροστά σε μια τραγωδία σαν κι αυτή», είπε ο παππούς της.

