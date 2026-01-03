Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε 10 νέους – «Δεν θα ξεχάσω τα βλέμματα εκείνων που ήξεραν ότι πεθαίνουν»

Συνεχίζονται οι έρευνες των ελβετικών αρχών μετά τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά. Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 40 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ενώ 119 έχουν τραυματιστεί. Οι 80 από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη, παραμένει αγνοούμενη.

Ο ήρωας πατέρας

Στο χάος που επικρατούσε το μοιραίο βράδυ ένας 55χρονος πατέρας έγινε ήρωας καθώς έσωσε τουλάχιστον 10 παιδιά. Ο 55χρονος Paolo Campolo έσπευσε στο μπαρ στο Κραν Μοντάνα όταν τον κάλεσε η κόρη του ζητώντας του βοήθεια. Με το που ξέσπασε η φωτιά στο υπόγειο του κλαμπ, η κοπέλα τον πήρε τηλέφωνο με αποτέλεσμα ο ήρωας τραπεζίτης να τρέξει στο σημείο και να σπάσει μία πλαϊνή πόρτα ώστε να δημιουργήσει περισσότερες εξόδους στους θαμώνες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η νεαρή βρίσκονταν έξω από το κλαμπ του χιονοδρομικού κέντρου όταν κατάλαβε τι έχει γίνει. Μέσα διασκέδαζαν οι φίλοι της μέχρι που ξέσπασαν οι φλόγες και ξεκίνησαν να αναζητούν διέξοδο ώστε να σωθούν.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι θεωρούν πως η πιο πιθανή αιτία της φωτιάς ήταν τα σπινθηροβόλα κεριά που τοποθετήθηκαν πάνω στα μπουκάλια σαμπάνιας

Ο 55χρονος έσπευσε στο σημείο μετά από τηλεφώνημα της ταραγμένης κόρης του, η οποία του είπε ότι ο φίλος της και οι φίλοι της είχαν παγιδευτεί μέσα, ενώ εκείνη περίμενε να μπει.

Με την κύρια είσοδο μπλοκαρισμένη από ανθρώπους που προσπαθούσαν να διαφύγουν, εντόπισε μια πόρτα στο πλάι και την άνοιξε με τη βία. Κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να απεγκλωβίσει τουλάχιστον 10 νέους.

Βίντεο που ανέβηκε στα social media δείχνει έναν άνδρα να ανοίγει με τη δύναμη μια πόρτα στα δεξιά της κεντρικής εισόδου και μια εμφανώς ταραγμένη νεαρή γυναίκα να τρέχει προς τα έξω για να πάρει λίγο οξυγόνο.

NEW: 🇨🇭 Another terrifying video from last night’s club fire in Switzerland, where 47 people have died so far pic.twitter.com/psWOodiFZJ — Megatron (@Megatron_ron) January 2, 2026

Ο 55χρονος μιλώντας από το κρεβάτι του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται λόγω εισπνοής καπνού, περιέγραψε τη φρικτή εικόνα που αντίκρισε πίσω από την πόρτα.

«Υπήρχαν παντού σώματα. Ζωντανοί αλλά και καμένοι. Κάποιοι είχαν τις αισθήσεις τους, άλλοι όχι. Μας παρακαλούσαν για βοήθεια σε πολλές γλώσσες. Ήταν πολύ νέοι», είπε στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero.

«Δεν σκέφτηκα τον πόνο, τον καπνό, τον κίνδυνο. Έβγαζα παιδιά έξω με γυμνά χέρια. Έναν – έναν. Ήταν ζωντανοί αλλά τραυματισμένοι, πολλοί από αυτούς σοβαρά», συνέχισε.

Όταν ρωτήθηκε τι θυμάται περισσότερο από εκείνη τη τραυματική νύχτα, απάντησε: «Τα βλέμματα. Την απόγνωση εκείνων που ήξεραν ότι πεθαίνουν. Καμένοι άνθρωποι να σε κοιτάζουν και να σου ζητούν να μην τους αφήσεις εκεί. Είναι κάτι που δεν φεύγει ποτέ».

Η κόρη του θα βρισκόταν επίσης μέσα στο κλαμπ όταν ξέσπασε η φωτιά, αν δεν είχε σταματήσει στο σπίτι για να υποδεχτεί τη νέα χρονιά με τους γονείς της. Ο φίλος της δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται 71 Ελβετοί υπήκοοι, 14 Γάλλοι και 11 Ιταλοί, καθώς και πολίτες από τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Πορτογαλία και την Πολωνία, σύμφωνα με τον Φρεντερίκ Γκίσλερ, διοικητή της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. Οι εθνικότητες 14 ατόμων παρέμεναν άγνωστες.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η ταυτοποίηση των νεκρών και των υπόλοιπων τραυματιών μπορεί να διαρκέσει ημέρες λόγω των εγκαυμάτων τους.

Ένα από τα επιβεβαιωμένα αγνοούμενα άτομα είναι μια 15χρονη μαθήτρια που φοιτούσε στη Βρετανία, η Σάρλοτ Νίνταμ. Γονείς και φίλοι ανεβάζουν διαρκώς αναρτήσεις στα social media ζητώντας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το που μπορεί να βρίσκεται η αγαπημένη τους.

Τα σπινθηροβόλα κεριά

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι θεωρούν πως η πιο πιθανή αιτία της φωτιάς ήταν τα σπινθηροβόλα κεριά που τοποθετήθηκαν πάνω στα μπουκάλια σαμπάνιας.

Οι αρχές σχεδίαζαν να ερευνήσουν αν το υλικό ηχομόνωσης της οροφής πληρούσε τους κανονισμούς και αν επιτρεπόταν η χρήση τέτοιων σπινθηροβόλων κεριών στο μπαρ. Επίσης θα εξεταστούν και άλλα μέτρα ασφαλείας του χώρου, όπως οι πυροσβεστήρες και οι έξοδοι διαφυγής.

Η Μπεατρίς Πιλού, γενική εισαγγελέας της περιοχής Βαλέ, προειδοποίησε για πιθανές διώξεις αν διαπιστωθούν ποινικές ευθύνες.

Στο μεταξύ, το ζευγάρι που είναι ιδιοκτήτες του Le Constellation έσπασε τη σιωπή του την Παρασκευή, λέγοντας ότι «δεν μπορούν ούτε να κοιμηθούν ούτε να φάνε», καθώς οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Ο ιδιοκτήτης υπερασπίστηκε επίσης την ασφάλεια του νυχτερινού κέντρου, αφού αποκαλύφθηκε ότι ο χώρος διέθετε ξύλινη επίπλωση, υλικό τύπου αφρού στην οροφή και μόνο μία στενή σκάλα διαφυγής.

Ο κ. Μορέτι υποστήριξε ότι το κλαμπ είχε ελεγχθεί τρεις φορές τα τελευταία δέκα χρόνια, προσθέτοντας: «Όλα είχαν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς».