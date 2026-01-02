Κραν Μοντανά: Αγωνία για νεαρή Ελληνίδα που αγνοείται
Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και ζει μόνιμα στην Ελβετία.
- «Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» - Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων
- Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι - Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση - Τρεις συλλήψεις
- Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο
- Τοπικές βροχές και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή
Ελληνίδα μόνιμος κάτοικος Ελβετίας, φέρεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των δεκάδων αγνοουμένων από την τραγωδία στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) βρισκόταν στο μπαρ που τυλίχθηκε στις φλόγες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με φίλες. Έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας.
Μάλιστα, ο αδερφός της έκανε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με την οικογένεια.
Όπως αναφέρει ο ίδιος η 15χρονη βρισκόταν στο σημείο μαζί με τρεις φίλες της οι οποίες επίσης αγνοούνται.
Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 01:30 (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη μέσα στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, όπου είχαν πάει τουρίστες, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού Βαλέ.
Στους 47 οι νεκροί
Η έρευνα και η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται σήμερα, μετά την πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.
Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 47, σύμφωνα με το Sky News που επικαλείται επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. Πέντε από τα θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, λόγω της εκτεταμένης φύσης των εγκαυμάτων.
Σύμφωνα με το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, 10 Ιταλοί υπήκοοι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία μετά τη φωτιά, ενώ πέντε ή έξι άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Τρεις από τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο στο Μιλάνο για περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένη φροντίδα.
- BTS: Οι «βασιλιάδες» της K-pop επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από 6 χρόνια σιωπής
- Βόλος: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή «Πευκάκια» στο λιμάνι
- Η Neuralink του Μασκ σχεδιάζει μαζική παραγωγή του εγκεφαλικού της εμφυτεύματος
- Πρώτη χειμερινή μεταγραφή για τον Βόλο: Ανακοίνωσε τον Ατζιάκουα
- Σημάδια ηλικίας και άρνηση: πώς ο Τραμπ αντιμετωπίζει τη κατάσταση της υγεία του
- Αγρότες: Το 2026 τους βρήκε στα μπλόκα – Τα βλέμματα στην κρίσιμη συνάντηση στα Μάλγαρα
- Κραν Μοντανά: Αγωνία για νεαρή Ελληνίδα που αγνοείται
- Οι φορο-υποχρεώσεις για το 2026 – Τι θα πληρώσουμε φέτος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις