Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

Η τραγωδία του Κραν Μοντανά σκόρπισε τη θλίψη, καθώς έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άτομα, ενώ υπάρχουν και πολλοί σοβαρά τραυματίες.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της δεύτερης ομάδας της Μετς, Ταχίρις Ντος Σάντος, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύεται στη Γερμανία, όπου μεταφέρθηκε αεροπορικώς.