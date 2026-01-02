Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά
Ο 19χρονος Γάλλος μέσος, Ταχίρις Ντος Σάντος, ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα της Μετς, είναι ένας από τους σοβαρά τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς του Κραν Μοντανά.
- «Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» - Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων
- Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι - Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση - Τρεις συλλήψεις
- Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο
- Τοπικές βροχές και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή
Η τραγωδία του Κραν Μοντανά σκόρπισε τη θλίψη, καθώς έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άτομα, ενώ υπάρχουν και πολλοί σοβαρά τραυματίες.
Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της δεύτερης ομάδας της Μετς, Ταχίρις Ντος Σάντος, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύεται στη Γερμανία, όπου μεταφέρθηκε αεροπορικώς.
Η ενημέρωση της Μετς
Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana.
L’ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance.
— FC Metz ☨ (@FCMetz) January 1, 2026
Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:
«Η FC Metz με λύπη ανακοινώνει ότι ο Ταχιρίς ντος Σάντος, εκπαιδευόμενος παίκτης του συλλόγου, τραυματίστηκε στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Κραν Μοντά. Όλος ο σύλλογος στέλνει τις σκέψεις του στον Ταχιρίς, αυτές τις ώρες που μάχεται».
- Πρώτη χειμερινή μεταγραφή για τον Βόλο: Ανακοίνωσε τον Ατζιάκουα
- Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά
- Μπενίτεθ: «Δεν θα είναι εύκολο αλλά θα επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στο επίπεδό του»
- Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς
- Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα
- NBA: Χτίζουν σερί οι Μαιάμι Χιτ (vids)
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Κρίσιμο ντέρμπι στο ΟΑΚΑ
- Στα χέρια του… Αταμάν ο Μαλακάι Φλιν που ενδιέφερε τον Ολυμπιακό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις