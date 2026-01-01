Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά

Μια φωτογραφία ντοκουμέντο κάνει τον γύρο του διαδικτύου από το νυχτερινό κλαμπ στον Κραν Μοντανά λίγα λεπτά πριν την εκδήλωση της φονικής πυρκαγιάς.

Τη φωτογραφία δημοσίευσε το γαλλικό ειδησεογραφικό κανάλι BMFTV αναφέροντας ότι τη φωτογραφία τράβηξε ένας από τους θαμώνες στο κλαμπ που κατάφερε να σωθεί.

Η φωτογραφία δείχνει μια σερβιτόρα του καταστήματος να έχει ανέβει στους όμως ενός συναδέλφου της. Και οι δύο κρατάνε μπουκάλι σαμπάνια στα οποία έχουν προσαρμόσει τα βεγγαλικά.

«Cette issue de secours unique, elle interroge», déclare David Zenouda, vice-président de l’Union des métiers de l’hôtellerie d’Île-de-France, à propos de l’agencement du bar de Crans-Montana, où s’est produit l’incendie mortel pic.twitter.com/ehFAbWO5y5 — BFM (@BFMTV) January 1, 2026



Η φωτογραφία αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει μαρτυρίες επιζώντων ότι η φωτιά προκλήθηκε έτσι ακριβώς, όταν δηλαδή η σερβιτόρα με το κράνος σήκωσε πιο ψηλά τα χέρια της και τα βεγγαλικά ήρθαν σε επαφή με το εύφλεκτο υλικό μόνωσης που υπάρχει στην οροφή του υπόγειου κλαμπ.

DOCUMENT BFMTV. Crans-Montana: une photo du bar prise par une rescapée avant l’incendie mortelhttps://t.co/nRcLyMMLLX pic.twitter.com/Yxqa0NXgZg — BFM (@BFMTV) January 1, 2026

Incendie mortel à Crans-Montana: «Il y avait plusieurs serveuses avec des feux d’artifice sur les bouteilles de champagne. Elles étaient proches du plafond et il a brûlé», dit Emma, qui se situait dans le bar pic.twitter.com/LUnbDfVEcw — BFM (@BFMTV) January 1, 2026



Σε άλλες φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στα social media φαίνεται το εύφλεκτο υλικό μόνωσης που υπάρχει στο ταβάνι του κλαμπ καθώς και η στενή σκάλα μοναδική είσοδος/έξοδος που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου όταν ξέσπασε η φωτιά.

Στο μεταξύ νέα σοκαριστικά βίντεο έρχονται στη δημοσιότητα από το φλεγόμενο κλαμπ και τις δραματικές προσπάθειες να σωθούν όσοι ήταν μέσα σε αυτό.