Ελβετία: Η στιγμή που ξεσπά η φονική πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά – Βίντεο ντοκουμέντο
Βίντεο από το ξέσπασμα της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά
Νέο οπτικό υλικό από τα πρώτα λεπτά της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, ήρθε στη δημοσιότητα μέσω Χ από ελβετικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, η τραγωδία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, ενώ περίπου 100 έχουν τραυματιστεί.
Δείτε τη στιγμή που ξεσπάει η πυρκαγιά:
Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Δύο Γαλλίδες που λένε ότι κατάφεραν να βγουν από το Le Constellation μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς μίλησαν στο γαλλικό BFMTV.
Σύμφωνα με τις ίδιες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ένα από τα «κεράκια γενεθλίων» (ή βεγγαλικά τούρτας) που είχαν τοποθετήσει οι εργαζόμενοι σε φιάλες σαμπάνιας
«Ένα από αυτά βρέθηκε πολύ κοντά στην οροφή, η οποία πήρε φωτιά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ολόκληρη η οροφή είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Όλα ήταν φτιαγμένα από ξύλο», είπε μία από τις γυναίκες.
Οι ίδιες περιέγραψαν ότι γρήγορα επικράτησε πανικός, με τους ανθρώπους να «ουρλιάζουν και να τρέχουν».
«Η πόρτα εξόδου ήταν αρκετά μικρή σε σχέση με τον αριθμό των ανθρώπων που ήταν παρόντες. Κάποιος έσπασε ένα παράθυρο για να μπορέσουν να βγουν οι άνθρωποι», εξηγεί μία από τις γυναίκες.
Επίσης, διηγείται ότι «σπρώχτηκε από τις σκάλες» λόγω του συνωστισμού και του πανικού που επικρατούσε τραυματίζοντας το γόνατό της.
