Ελβετία: Η ταυτοποίηση των νεκρών θα πάρει χρόνο – Οι περισσότεροι από τους 100 τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση
Σε τραγωδία έχει εξελιχθεί η Πρωτοχρονιά στην Ελβετία καθώς δεκάδες είναι οι νεκροί από την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά
Οι αρχές κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς και 100 τραυματίες από την έκρηξη που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο πολυτελές θέρετρο για σκι Κραν Μαντονά, στην Ελβετία.
Ο ιταλός ΥΠΕΞ ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι ενημερώθηκε από τις ελβετικές αρχές ότι οι νεκροί είναι περίπου 40.
Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης εκπρόσωποι των αρχών – που δήλωσαν ότι είναι νωρίς για να πουν τον ακριβή αριθμό των θυμάτων – σημείωσαν ότι οι διαδικασίες ταυτοποίησης των νεκρών θα πάρουν χρόνο και ζήτησαν από όλους να σεβαστούν τους συγγενείς και τις οικογένειες που προσπαθούν να μάθουν για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.
Σε σοβαρή κατάσταση οι τραυματίες
Ταυτόχρονα ο τοπικός κυβερνήτης έκανε γνωστό ότι οι περισσότεροι από τους 100 τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.
Η ΜΕΘ του τοπικού νοσοκομείου είναι υπερπλήρης και αρκετοί εγκαυματίες έχουν μεταφερθεί σε άλλα νοσοκομεία της χώρας.
Οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να είναι σήμερα εξαιρετικά προσεκτικοί στις δραστηριότητες και τις μετακινήσεις τους προκειμένου τα νοσοκομεία να μην επιβαρυνθούν και με άλλα περιστατικά.
Η εκτίμηση είναι ότι ανάμεσα στα θύματα είναι και πολίτες άλλων χωρών καθώς η περιοχή συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των τουριστών.
Ο πρόεδρος ανέβαλε την πρωτοχρονιάτικη ομιλία του
Ο πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας ανέβαλε την πρωτοχρονιάτικη ομιλία του μετά το τραγικό περιστατικό στο Κραν Μοντανά, σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Guy Parmelin προχώρησε σε αυτή την κίνηση «από σεβασμό προς τις οικογένειες των θυμάτων».
«Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια στιγμή χαράς μετατράπηκε, τη νύχτα στο Κραν-Μοντάνα, σε πένθος που επηρεάζει ολόκληρη την Ελβετία και το εξωτερικό», δήλωσε ό ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρόσθεσε ότι η σκέψη του «είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους».
