Ελβετία: Δεκάδες νεκροί και εκατό τραυματίες από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά – Η γιορτή μετατράπηκε σε εφιάλτη
Κόσμος 01 Ιανουαρίου 2026 | 11:28

Ελβετία: Δεκάδες νεκροί και εκατό τραυματίες από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά – Η γιορτή μετατράπηκε σε εφιάλτη

Οι αρχές του Κραν Μοντανά στην Ελβετία παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου - Κάλεσμα στους πολίτες να βοηθήσουν για την ταυτοποίηση των νεκρών - Τουλάχιστον 40 οι νεκροί, λέει ο ιταλός ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Σε τραγωδία μετατράπηκε ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία. Η έκρηξη στο μπαρ Le Constellation στο πολυτελές θέρετρο σκι, προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και των τραυματισμό ακόμα 100, σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου της τοπικής αστυνομίας σε συνέντευξη τύπου.

Η φωτιά εντοπίστηκε στη 01:30 (τοπική ώρα) και μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν αναφέρει ακριβή αριθμό θυμάτων. «Είναι πολύ νωρίς για να σας δώσουμε ακριβή αριθμό», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στη συνέντευξη Τύπου. Ανέφερε ότι οι διαδικασίες ταυτοποίησης θα πάρουν χρόνο ενώ ανάμεσα στα θύματα είναι και τουρίστες.

Ο ιταλός ΥΠΕΞ επικοινώνησε με τις ελβετικές αρχές για να μάθει εάν ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν ιταλοί πολίτες και είπε στους δημοσιογράφους ότι οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για 40 νεκρούς αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

«Είμαστε στην αρχή της έρευνας και δεν μπορούμε να δώσουμε πολλές πληροφορίες για την αιτία της έκρηξης», ανέφερε η γενική εισαγγελέας που απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο επίθεσης. «Πρώτα ξέσπασε η φωτιά και αυτή οδήγησε πιθανόν σε έκρηξη», ανέφερε.

Την ίδια ώρα εγείρονται ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στο μπαρ που ξέσπασε η φωτιά, καθώς αναρτήσεις στα social media αναφέρουν ότι δεν υπήρχε έξοδος κινδύνου και ο κόσμος παγιδεύτηκε εντός του καταστήματος. «Όλα είναι υπό έρευνα» ανέφεραν οι εκπρόσωποι των αρχών χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης, Mathias Renard, εξέφρασε τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχαρίστησε τα σωστικά συνεργεία.

«Αυτό που ήταν μια μέρα γιορτής μετατράπηκε σε εφιάλτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τη μεταφορά των εγκαυματιών έχουν χρησιμοποιηθεί 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα, πρόσθεσε και έκανε γνωστό ότι η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Valais είναι πλήρης και έτσι αρκετοί ασθενείς μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία της χώρας.

«Μερικά από τα θύματα βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση στην εντατική και θα μεταφερθούν σε άλλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία για τη θεραπεία σοβαρών τραυματισμών».

«Η πλειονότητα των εγκαυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε και έκανε έκκληση στους πολίτες να είναι προσεκτικοί προκειμένου να μην επιβαρύνουν περαιτέρω το σύστημα υγείας που προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την τραγωδία.

Κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, η περιοχή κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου, το οποίο είδε η ελβετική εφημερίδα Blick, ελήφθη η απόφαση να «κινητοποιηθούν αμέσως όλοι οι απαραίτητοι πόροι κατά τις επόμενες ημέρες».

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

Ελβετία

Η ανταποκρίτρια του BBC στο Κραν Μοντανά, Silvia Costeloe, ανέφερε ότι «το μπαρ αυτό λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια. Είναι ένα μεγάλο μπαρ και δεν είναι πολυτελές όπως τα περισσότερα της περιοχής.

Έχει έναν επάνω όροφο με τηλεοράσεις όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν για να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Στον κάτω όροφο είχε μόνο ένα μεγάλο μπαρ όπου υποθέτω ότι χθες οι άνθρωποι θα χόρευαν και θα έπιναν.

Πηγαίνεις εκεί για μπύρες – είναι ένα μπαρ για νέους. Θα ήταν ένα μείγμα νέων, Ελβετών, ανθρώπων που έρχονταν από τις γύρω περιοχές για να γιορτάσουν εδώ στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά».

Τράπεζες
Επιτόκια: Χωρίς αλλαγές έως το τέλος του 2026

Επιτόκια: Χωρίς αλλαγές έως το τέλος του 2026

Νέα Υόρκη: Ορκίστηκε δήμαρχος ο Ζοχράν Μαμντάνι – Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα
Αλλαγή εποχής 01.01.26

Ορκίστηκε δήμαρχος Νέας Υόρκης ο Μαμντάνι - Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα

Ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάνι αναλαμβάνει από σήμερα καθήκοντα δημάρχου στη Νέα Υόρκη - Στις 20:00 ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή ορκωμοσίας στα σκαλιά του Δημαρχείου

Σύνταξη
Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών
Για δεύτερη φορά 01.01.26

Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια "αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο", προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», υπογράμμισε το υπουργείο Εξωτερικών στο συγχαρητήριο μήνυμα προς την Κυπριακή Δημοκρατία

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά: Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 – Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης
Καλή χρονιά! 01.01.26

Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 - Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης

Μαγευτικά σόου για την Πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο - Η αρχή έγινε από τα νησιά Κιριμπάτι στον Ειρηνικό, που γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους την Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας

Σύνταξη
Πήραν το μάθημά τους οι ηγέτες κρατών από τον Τραμπ μέσα στο 2025;
Στάση «σκαντζόχοιρου» 01.01.26

Πήραν το μάθημά τους οι ηγέτες κρατών από τον Τραμπ μέσα στο 2025;

«Τη στιγμή που σύμμαχοι των ΗΠΑ προσαρμόζονται στην επανάσταση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό τον Τραμπ, μία λέξη αποτυπώνει καλύτερα τον ζοφερό στρατηγικό υπολογισμό τους: σκαντζόχοιρος»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
O Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας
«Σε ξένη γη» 01.01.26

O Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας

Η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατιώτες της να πολεμήσουν στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας αφότου άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία - Το μήνυμα του Κιμ Γιονγκ Ουν

Σύνταξη
«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης
Τρικυμιώδης μετάβαση 01.01.26

«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης

Η ένταξη στο ευρώ εντείνει τους φόβους για ακόμη υψηλότερο κόστος ζωής στη Βουλγαρία, ενόσω η φτωχή αγροτική χώρα της ΕΕ είναι πρακτικά χωρίς κυβέρνηση και νέο προϋπολογισμό

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία περιμένει ότι τα ΗΑΕ θα αποσύρουν τη στήριξη στους αυτονομιστές
Κόσμος 01.01.26

Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία περιμένει ότι τα ΗΑΕ θα αποσύρουν τη στήριξη στους αυτονομιστές

Υπό την πίεση του Ριάντ, τα Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι αποσύρουν τις εναπομείνασες δυνάμεις τους στην Υεμένη, όπου υποστηρίζουν ένα αυτονομιστικό κίνημα που πρόσφατα πήρε τον έλεγχο τεράστιων εκτάσεων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λαμία: Τράκαρε πέντε παρκαρισμένα οχήματα και διέφυγε πεζός – Συνελήφθη μεθυσμένος από την ΕΛ.ΑΣ.
Στη Λαμία 01.01.26

Χτύπησε πέντε παρκαρισμένα οχήματα και διέφυγε πεζός - Συνελήφθη μεθυσμένος από την ΕΛ.ΑΣ.

Σε αλκοτέστ που έγινε στον 58χρονο οδηγό, από αστυνομικούς του τμήματος τροχαίας Λαμίας, επιβεβαιώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό

Σύνταξη
ΚΚΕ: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων
Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα 01.01.26

ΚΚΕ: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων

«Για να κερδίσει ο λαός το παραμικρό, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια εκφράζει το ΚΚΕ, που διαθέτει επεξεργασμένη πολιτική πρόταση για αυτόν τον άλλο δρόμο», επισημαίνει, μεταξύ άλλων η ΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους
Βρετανία 01.01.26

Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους

Οι Βρετανοί ξεσηκώνονται ενάντια στην ευρεία χρήση «έξυπνων» καμερών-ΑΙ. Στην Ελλλάδα βάζουμε κάμερες ΑΙ σε μετρό, λεωφορεία και κεντρικές αρτηρίες. Μήπως ο «Μεγάλος Αδελφός» είναι ήδη εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό – Αναζητούνται οι δράστες
Ελλάδα 01.01.26

Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό – Αναζητούνται οι δράστες

Οι δράστες πέρασαν από πιλοτή παρακείμενης πολυκατοικίας, στον ακάλυπτο χώρο, ανέβηκαν στον 1ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και άρπαξαν 500 ευρώ που βρήκαν στο ταμείο

Σύνταξη
«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Αγγλία
Ποδόσφαιρο 01.01.26

«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Αγγλία

«Σκούρα» τα πράγματα για τον Έντσο Μαρέσκα, που δεν αποκλείεται μέσα στη μέρα να ανακοινωθεί το τέλος της συνεργασίας του με την Τσέλσι, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία.

Σύνταξη
Καιρός: Ανασκόπηση του 2025 – Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής
Στοιχεία Meteo 01.01.26

Η καιρική ανασκόπηση του 2025 - Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής (χάρτες)

Το 2025 ο καιρός χαρακτηρίστηκε από υψηλές θερμοκρασίες - Τρίτο θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα - Πολύ μεγάλα ύψη βροχής τον Νοέμβριο σε δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα

Σύνταξη
Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές
Δήλωση Λοβέρδου 01.01.26

Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία

Σύνταξη
Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες
Νέα Υόρκη 01.01.26

Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες

Η ταινία «Marty Supreme» διαδραματίζεται το 1952 και ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρωταγωνιστεί ως ένας μικροαπατεώνας που καταπιάνεται με το πινκ πονγκ σε μια προσπάθεια να γίνεις επιτυχημένος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Betsson Super Cup!
Τα Νέα της Αγοράς 01.01.26

Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Betsson Super Cup!

Το Betsson Super Cup επιστρέφει μετά από 18 χρόνια και φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια σπουδαία ποδοσφαιρική στιγμή. Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται στον μεγάλο τελικό, σε ένα ματς που ανοίγει το νέο έτος με τρόπαιο.

Σύνταξη
Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s
Τόπο στα νιάτα 01.01.26

Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s

Ο 64χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ εξομολογείται στο Variety την παρακμή του Χόλιγουντ, την οργή του για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και τους επόμενους σταρ που καλούνται να σώσουν την έβδομη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα
Πρόεδρος Βουλής 01.01.26

Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ευχήθηκε «το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους. Και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους. Γιατί μόνο έτσι πάει η ζωή μπροστά»

Σύνταξη
Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»
Μεταμφιέσεις 01.01.26

Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»

Μέσα στο καταχείμωνο, η Δυτική Μακεδονία ζει ολόψυχα τα «Καρναβάλια του Δωδεκαημέρου», είτε αυτά ονομάζονται «Μπουμπουσιάρια» είτε «Ραγκουτσάρια»

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Πώς μια χούφτα μεγάλες εταιρείες καθορίζουν τις τιμές
Έρευνα BIS 01.01.26

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών: Το 56% του πληθωρισμού οφείλεται σε μια χούφτα μεγάλες εταιρείες και προϊόντα

Ο πληθωρισμός δεν καθορίζεται μόνο από μακροοικονομικούς παράγοντες αλλά και από τις πολιτικές λίγων μεγάλων εταιριών, υποστηρίζει νέα έρευνα οικονομολόγων κεντρικών τραπεζών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Το μενού αλλάζει 01.01.26

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
