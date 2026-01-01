Σε τραγωδία μετατράπηκε ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία. Η έκρηξη στο μπαρ Le Constellation στο πολυτελές θέρετρο σκι, προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και των τραυματισμό ακόμα 100, σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου της τοπικής αστυνομίας σε συνέντευξη τύπου.

Η φωτιά εντοπίστηκε στη 01:30 (τοπική ώρα) και μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν αναφέρει ακριβή αριθμό θυμάτων. «Είναι πολύ νωρίς για να σας δώσουμε ακριβή αριθμό», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στη συνέντευξη Τύπου. Ανέφερε ότι οι διαδικασίες ταυτοποίησης θα πάρουν χρόνο ενώ ανάμεσα στα θύματα είναι και τουρίστες.

Ο ιταλός ΥΠΕΞ επικοινώνησε με τις ελβετικές αρχές για να μάθει εάν ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν ιταλοί πολίτες και είπε στους δημοσιογράφους ότι οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για 40 νεκρούς αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

«Είμαστε στην αρχή της έρευνας και δεν μπορούμε να δώσουμε πολλές πληροφορίες για την αιτία της έκρηξης», ανέφερε η γενική εισαγγελέας που απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο επίθεσης. «Πρώτα ξέσπασε η φωτιά και αυτή οδήγησε πιθανόν σε έκρηξη», ανέφερε.

🔥A fire disaster occurred during a New Year's Eve party in a bar in #Crans_Montana, Valais. 📌According to police reports, "several dozen" people died & around 100 people were injured.

Την ίδια ώρα εγείρονται ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στο μπαρ που ξέσπασε η φωτιά, καθώς αναρτήσεις στα social media αναφέρουν ότι δεν υπήρχε έξοδος κινδύνου και ο κόσμος παγιδεύτηκε εντός του καταστήματος. «Όλα είναι υπό έρευνα» ανέφεραν οι εκπρόσωποι των αρχών χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης, Mathias Renard, εξέφρασε τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχαρίστησε τα σωστικά συνεργεία.

«Αυτό που ήταν μια μέρα γιορτής μετατράπηκε σε εφιάλτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

A horrific start to 2026 in the Swiss Alps. An explosion ripped through a crowded New Year's Party in Crans-Montana early this morning Rescuers are still on the scene, and hospitals are struggling to cope with the influx of victims.

Για τη μεταφορά των εγκαυματιών έχουν χρησιμοποιηθεί 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα, πρόσθεσε και έκανε γνωστό ότι η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Valais είναι πλήρης και έτσι αρκετοί ασθενείς μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία της χώρας.

«Μερικά από τα θύματα βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση στην εντατική και θα μεταφερθούν σε άλλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία για τη θεραπεία σοβαρών τραυματισμών».

«Η πλειονότητα των εγκαυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε και έκανε έκκληση στους πολίτες να είναι προσεκτικοί προκειμένου να μην επιβαρύνουν περαιτέρω το σύστημα υγείας που προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την τραγωδία.

Κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, η περιοχή κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου, το οποίο είδε η ελβετική εφημερίδα Blick, ελήφθη η απόφαση να «κινητοποιηθούν αμέσως όλοι οι απαραίτητοι πόροι κατά τις επόμενες ημέρες».

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

Η ανταποκρίτρια του BBC στο Κραν Μοντανά, Silvia Costeloe, ανέφερε ότι «το μπαρ αυτό λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια. Είναι ένα μεγάλο μπαρ και δεν είναι πολυτελές όπως τα περισσότερα της περιοχής.

Έχει έναν επάνω όροφο με τηλεοράσεις όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν για να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Στον κάτω όροφο είχε μόνο ένα μεγάλο μπαρ όπου υποθέτω ότι χθες οι άνθρωποι θα χόρευαν και θα έπιναν.

Πηγαίνεις εκεί για μπύρες – είναι ένα μπαρ για νέους. Θα ήταν ένα μείγμα νέων, Ελβετών, ανθρώπων που έρχονταν από τις γύρω περιοχές για να γιορτάσουν εδώ στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά».