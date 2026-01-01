Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές

Συλλυπητήρια εκ μέρους του υπουργείου Εξωτερικών για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, απέστειλε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Όπως τόνισε ο κ. Λοβέρδος, «είναι κάτι το οποίο μας έχει προκαλέσει μεγάλη οδύνη όλους μας και εμείς θα είμαστε πάντα στο πλευρό της Ελβετίας για να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Είναι κάτι που έχει προκαλέσει θλίψη σε όλους μας. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος ο αριθμός των θυμάτων από την τραγωδία. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές στη Βέρνη, ασχολούνται επισταμένα με την υπόθεση αυτή. Δεν έχουν γίνει γνωστά αυτής της φωτιάς. Ευχόμαστε να μην υπάρχει κανένας Έλληνας μεταξύ των θυμάτων».

Παράλληλα, πρόσθεσε, μιλώντας στην ΕΡΤ, πως «το ευτύχημα είναι ότι δεν πρόκειται περί τρομοκρατικής επίθεσης, που θα ήταν πολύ επώδυνο πολιτικά και διπλωματικά αν συνέβαινε κάτι τέτοιο».

Ακόμη, η γραμμή βοήθειας για όσους αναζητούν συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα είναι η: 004 18 48 11 21 17.

Επιπλέον, το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι: +41797809001.

Τουλάχιστον δέκα νεκροί από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν- Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία.

Μέχρι στιγμής στην επίσημη ανακοίνωσή της η αστυνομία του καντονιού Βαλέ αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ έπειτα από έκρηξη.

«Περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα σημειώθηκε περιστατικό στο Κραν Μοντανά . Παρέχεται βοήθεια σε πολλούς τραυματίες. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν πολλά θύματα», δήλωσε ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η έκρηξη και η πυρκαγιά που την ακολούθησε σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν Μοντανά , σημείωσε η αστυνομία.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.