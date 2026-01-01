Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν- Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία, μετέδωσε το βρετανικό δίκτυο Sky News επικαλούμενο την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία.

Μέχρι στιγμής στην επίσημη ανακοίνωσή της η αστυνομία του καντονιού Βαλέ αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ έπειτα από έκρηξη.

«Περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα σημειώθηκε περιστατικό στο Κραν- Μοντανά. Παρέχεται βοήθεια σε πολλούς τραυματίες. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν πολλά θύματα», δήλωσε ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η έκρηξη και η πυρκαγιά που την ακολούθησε σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν- Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

Ένας γιατρός της υπηρεσίας αεροδιακομιδής ασθενών δήλωσε στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTS ότι τα νοσοκομεία είναι «υπερφορτωμένα με θύματα που φέρουν εγκαύματα».

Σύμφωνα με το ελβετικό πρακτορείο ειδήσεων Blick, τα νοσοκομεία στη δυτική Ελβετία βρίσκονται υπό σοβαρή πίεση. Απηύθυναν μάλιστα έκκληση στο κοινό: «Παρακαλούμε δείξτε αλληλεγγύη και απέχετε από επικίνδυνες δραστηριότητες την 1η Ιανουαρίου». Στόχος είναι η αποτροπή περαιτέρω έκτακτων περιστατικών.

Πάνω από 100 άνθρωποι στο σημείο την ώρα της έκρηξης

Όπως ανέφερε στον ιστότοπό του το ελβετικό μέσο ενημέρωσης Blick επικαλούμενο την αστυνομία, την ώρα της έκρηξης στο μπαρ βρίσκονταν περισσότεροι από 100 άνθρωποι.

Το Le Constellation είχε τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μέχρι και 300 άτομα και είχε μια μικρή βεράντα.

Συνήθως κλείνει στις 02:00 τοπική ώρα, δηλαδή 30 λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς.

Δεν είναι σαφές αν επρόκειτο να παραμείνει ανοιχτό μέχρι αργά για τους εορτασμούς του 2026.

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

Δείτε βίντεο

Au moins deux morts après une explosion dans la station de ski de Crans-Montana en Suisse pic.twitter.com/CfYOgzhmu0 — BFM (@BFMTV) January 1, 2026

#Switzerland Shocking Incident from Switzerland in New Year. Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said. Stay Safe.#NewYear2026pic.twitter.com/jao7AtXXit — Dear Men (@Dear_Men_Life) January 1, 2026

«Προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο»

Η ανταποκρίτρια του BBC στο Κραν Μοντανά, Silvia Costeloe, ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. «Προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο» είπε η ίδια στο βρετανικό δίκτυο μιλώντας για το μέγεθος της επιχείρησης διάσωσης αλλά και για τα βίντεο που κυκλοφορούν με το μπαρ να τυλίγεται στις φλόγες.

«Το μπαρ αυτό λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια. Είναι ένα μεγάλο μπαρ και δεν είναι πολυτελές όπως τα περισσότερα της περιοχής.

Έχει έναν επάνω όροφο με τηλεοράσεις όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν για να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Στον κάτω όροφο είχε μόνο ένα μεγάλο μπαρ όπου υποθέτω ότι χθες οι άνθρωποι θα χόρευαν και θα έπιναν.

Πηγαίνεις εκεί για μπύρες – είναι ένα μπαρ για νέους. Θα ήταν ένα μείγμα νέων, Ελβετών, ανθρώπων που έρχονταν από τις γύρω περιοχές για να γιορτάσουν εδώ στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά.

Θα υπήρχε επίσης ένα μείγμα εθνικοτήτων», ανέφερε η δημοσιογράφος στο BBC.