Έκρηξη σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν- Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

«Σημειώθηκε έκρηξη άγνωστης αιτίας», δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. «Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πολλοί νεκροί», πρόσθεσε.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 01:30 τοπική ώρα, στο μπαρ Constellation, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας στο BBC.

Σε νεότερη ενημέρωση, οι αστυνομικές αρχές ανέφεραν ότι στο μπαρ βρισκόταν πάνω από 100 άτομα την ώρα της έκρηξης. Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη με πολλά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα να έχουν φτάσει στο σημείο καθώς μεγάλος αριθμός ανθρώπων χρειάζεται βοήθεια.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμα ενημερώσει για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Η περιοχή που σημειώθηκε η έκρηξη παραμένει αποκλεισμένη.

Bίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια πυρκαγιά σε ένα μπαρ όπου γίνονταν εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά.

Το ελβετικό μέσο ενημέρωσης Blick αναφέρει ότι η φωτιά πιθανόν προκλήθηκε από πυροτεχνήματα χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται προς το παρόν από τις αρχές. `

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο που βρίσκεται στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, περίπου δύο ώρες μακριά από την ελβετική πρωτεύουσα Βέρνη.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

