Δύο ανθρακωρύχοι στην Πολωνία, βρήκαν τον θάνατο από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο στο οποίο παρόμοια έκρηξη είχε ήδη στοιχίσει, το 2022, τη ζωή σε 14 ανθρώπους, βρήκαν σήμερα η εταιρεία Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW), ιδιοκτήτρια του ορυχείου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Πνιόβεκ της Σιλεσίας (νότια Πολωνία).

Σε βάθος 830 μέτρων η έκρηξη

Η έκρηξη σημειώθηκε σε βάθος 830 μέτρων. «Οι δύο ανθρακωρύχοι, που είχαν τη ζωή τους, είχαν εμπειρία πολλών ετών», ανέφερε σε ανακοίνωση της JSW. ηλικίας 40 και 41 ετών.

Οκτώ άλλοι ανθρακωρύχοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Οι διασώστες ανέσυραν τους δύο νεκρούς έπειτα από έρευνα που διήρκεσε επτά ώρες.

«Συμμεριζόμαστε όλοι τον πόνο των οικογενειών των δύο ανθρακωρύχων που έχασαν τη ζωή τους στο ορυχείο του Πνιόβεκ. Η διεύθυνση της JSW με διαβεβαίωσε ότι οι συγγενείς τους θα λάβουν κάθε στήριξη», έγραψε σήμερα ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Łączymy się dzisiaj wszyscy w bólu z rodzinami dwóch górników, którzy zginęli w kopalni Pniówek. Władze JSW zapewniły mnie, że bliscy ofiar otoczeni są właściwą opieką i mogą liczyć na wszelką pomoc. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 23, 2025

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό TVP, 15 άνθρωποι έχουν το θάνατο από την αρχή της χρονιάς στα πολωνικά ορυχεία, 12 από τους οποίους σε ανθρακωρυχεία.