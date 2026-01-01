newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Ελβετία: Η χώρα βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της – Μαρτυρίες επιζώντων για το πώς ξεκίνησε η φωτιά
Κόσμος 01 Ιανουαρίου 2026 | 15:26

Ελβετία: Η χώρα βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της – Μαρτυρίες επιζώντων για το πώς ξεκίνησε η φωτιά

Η τραγωδία της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά έχει σοκάρει την Ελβετία - Η ταυτοποίηση των νεκρών μπορεί να διαρκέσει για εβδομάδες

Σύνταξη
Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής του Βαλέ στην Ελβετία με την πολύνεκρη τραγωδία που έλαβε χώρα τις πρώτες ώρες του νέου χρόνου σε μπαρ στο Κραν Μοντανά. Μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα με τον αρχηγό της αστυνομίας να μιλά για δεκάδες θύματα.

Ο ιταλός ΥΠΕΞ επικαλούμενος πληροφορίες των τοπικών αρχών είπε σε δημοσιογράφους ότι οι νεκροί είναι περίπου 40.

Οι τραυματίες είναι πάνω από 100, οι περισσότεροι εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Στο μπαρ Le Constellation του θέρετρου Κραν Μοντανά, κόσμος – κυρίως νέοι – διασκέδαζαν για την Πρωτοχρονιά. Στη 01:30 πμ (τοπική ώρα) ξέσπασε φωτιά στον χώρο που οδήγησε σε έκρηξη με αποτέλεσμα ένα τμήμα του κτιρίου να τυλιχθεί στις φλόγες.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τα αίτια της πυρκαγιάς με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται για επίθεση.

Από κερί τούρτας ξεκίνησε η φωτιά

Οι πρώτες μαρτυρίες για το πώς ξεκίνησε η φωτιά και το χάος που ακολούθησε έχουν όμως αρχίσει να φτάνουν σε διεθνή ΜΜΕ.

Δύο Γαλλίδες που λένε ότι κατάφεραν να βγουν από το Le Constellation μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς μίλησαν στο γαλλικό BFMTV.

Σύμφωνα με τις ίδιες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ένα από τα «κεράκια γενεθλίων» (ή βεγγαλικά τούρτας) που είχαν τοποθετήσει οι εργαζόμενοι σε φιάλες σαμπάνιας

«Ένα από αυτά βρέθηκε πολύ κοντά στην οροφή, η οποία πήρε φωτιά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ολόκληρη η οροφή είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Όλα ήταν φτιαγμένα από ξύλο», είπε μία από τις γυναίκες.

Οι ίδιες περιέγραψαν ότι γρήγορα επικράτησε πανικός, με τους ανθρώπους να «ουρλιάζουν και να τρέχουν».

«Η πόρτα εξόδου ήταν αρκετά μικρή σε σχέση με τον αριθμό των ανθρώπων που ήταν παρόντες. Κάποιος έσπασε ένα παράθυρο για να μπορέσουν να βγουν οι άνθρωποι», εξηγεί μία από τις γυναίκες.

Επίσης, διηγείται ότι «σπρώχτηκε από τις σκάλες» λόγω του συνωστισμού και του πανικού που επικρατούσε τραυματίζοντας το γόνατό της.

Θύματα από άλλες χώρες

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από «πυροτέχνημα», αλλά επέμεινε ότι οι αιτίες παραμένουν ακόμα ασαφείς.

«Φαίνεται ότι πρόκειται για μια τραγωδία που προκλήθηκε από πυρκαγιά, από κάποιο είδος έκρηξης, από κάποιο πυροτέχνημα που ρίχτηκε κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς», δήλωσε ο Αντόνιο Ταγιάνι.

Στο μπαρ βρισκόταν νέοι και νέες από τις γύρω περιοχές όπως και πολίτες άλλων χωρών που βρισκόταν στο θέρετρο για διακοπές.

Μέχρι στιγμής μία σειρά από χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν κινητοποιήσει τις προξενικές τους αρχές στην Ελβετία προκειμένου να διαπιστώσουν εάν στα θύματα υπάρχουν πολίτες τους.

Η ταυτοποίηση των θυμάτων αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Ο ιταλός πρέσβης στην Ελβετία είπε ότι η διαδικασία μπορεί να κρατήσει για εβδομάδες εξαιτίας των σοβαρών εγκαυμάτων που φέρουν οι σοροί.

Δεύτερη τραγωδία στην περιοχή

Το Κραν Μοντανά, βρίσκεται στην περιοχή του Βαλέ που έχει ζήσει ακόμα μία από τις χειρότερες τραγωδίες της χώρας το 2012 όταν ένα λεωφορείο που επέβαιναν μαθητές της περιοχής έπεσε σε τοίχο όταν διέσχιζε το τούνελ της Sierre.

Τότε σκοτώθηκαν 28 άνθρωποι, ανάμεσά τους 22 παιδιά.

Η δημοσιογράφος της περιοχής Romaine Morard, που γεννήθηκε στο Βαλέ, δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFMTV ότι το καντόνι βρίσκεται σε «κατάσταση σοκ».

«Πρόκειται για νέους ανθρώπους που απλά βγήκαν για να διασκεδάσουν και δεν επέστρεψαν στο σπίτι τους», λέει.

«Η τραγωδία του 2012 τραυμάτισε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό που είδα εκεί σήμερα είναι ακόμα χειρότερο».

Δύσκολο το έργο της καταγραφής και ταυτοποίησης των θυμάτων

Ένας άλλος δημοσιογράφος της ελβετικής εφημερίδας Blick χαρακτήρισε επίσης την τραγωδία στο Κραν Μοντανά ως μία από τις χειρότερες στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

Ο Martin Meul είπε ότι οι ελβετικές αρχές δεν γνωρίζουν ακριβώς πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πόσοι έχουν τραυματιστεί, καθώς δεν υπήρχε λίστα καλεσμένων για την εκδήλωση στο μπαρ.

«Φαίνεται να είναι αρκετά δύσκολο έργο», είπε. «Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών δεν είναι σαφής, γνωρίζουμε μόνο ότι είναι μία από τις χειρότερες τραγωδίες στην πρόσφατη ιστορία αυτής της χώρας».

Εξήγησε ότι οι ιατροδικαστές έχουν εισέλθει στον τόπο του συμβάντος για να ξεκινήσουν το έργο τους.

«Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, οπότε το μέρος είναι αποκλεισμένο και μόνο οι αρχές μπορούν να πλησιάσουν τον τόπο της πυρκαγιάς», πρόσθεσε.

Χάος στα νοσοκομεία

Ο μεγάλος αριθμός των τραυματιών δοκιμάζει την αντοχή των νοσοκομείων της Ελβετίας. Η ΜΕΘ του νοσοκομείου του Βαλέ είναι υπερπλήρης, και ασθενείς μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της χώρας.

Μία κάτοικος της περιοχής που βρισκόταν από το βράδυ στο νοσοκομείο του Βαλέ με τη μητέρα της περιέγραψε σε τοπικό μέσο τις σκηνές χάους και πανικού όταν άρχισαν να καταφθάνουν μαζικά εγκαυματίες.

Η γυναίκα είπε ότι μια νοσοκόμα διέταξε όλους τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα αναμονής να φύγουν, καθώς άρχισαν να φτάνουν οι τραυματίες. Τους ζήτησε να επιστρέψουν την επόμενη μέρα λόγω της «άφιξης περίπου 30 θυμάτων μετά από μια έκρηξη στο Κραν Μοντανά».

«Βγήκα γρήγορα έξω για να διευκολύνω την πρόσβαση στην αίθουσα επειγόντων περιστατικών και τότε επικράτησε χάος», λέει.

«Άνθρωποι έφταναν από παντού, σοβαρά τραυματισμένοι σε αυτοκίνητα, υπήρχε μυρωδιά καμένου.

Όλοι άφησαν τα οχήματά τους στη μέση της ράμπας πρόσβασης».

Οι αρχές έχουν ζητήσει από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα λόγω της οριακής κατάστασης στα νοσοκομεία. Ειδική απεύθυνση έγινε στους σκιέρ της περιοχής Κραν Μοντανά καθώς το νοσοκομείο έχει φτάσει στο μέγιστο της χωρητικότητάς του.

Ορισμένες χιονοδρομικές εγκαταστάσεις παραμένουν ανοιχτές ενώ άλλες ανακοίνωσαν ότι δεν θα λειτουργήσουν λόγω του τραγικού συμβάντος.

Η Ιταλία ανοίγει μονάδα εγκαυμάτων για τους τραυματίες από την Ελβετία

Η Ιταλία και η Γαλλία έχουν δηλώσει ετοιμότητα για να συνδράμουν τις ελβετικές αρχές. Ο ιταλός ΥΠΕΞ έκανε γνωστό ότι το νοσοκομείο Niguarda του Μιλάνου έχει διαθέσει τη μονάδα σοβαρών εγκαυμάτων για να βοηθήσει στη θεραπεία των τραυματιών.

Επίσης, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της κοιλάδας της Αόστα, που συνορεύει με την περιοχή του Βαλέ της Ελβετίας, είναι έτοιμες να βοηθήσουν τους Ελβετούς συναδέλφους τους.

Οι πρώτες φωτογραφίες από το εσωτερικό μπαρ

Οι αστυνομικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από το εσωτερικό του μπαρ που σύμφωνα με πληροφορίες διέθετε υπόγειο χώρο, ισόγειο και έναν επιπλέον όροφο.

Ο πρόεδρος ανέβαλε την πρωτοχρονιάτικη ομιλία του

Ο πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας ανέβαλε την πρωτοχρονιάτικη ομιλία του μετά το τραγικό περιστατικό στο Κραν Μοντανά, σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Guy Parmelin προχώρησε σε αυτή την κίνηση «από σεβασμό προς τις οικογένειες των θυμάτων».

«Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια στιγμή χαράς μετατράπηκε, τη νύχτα στο Κραν-Μοντάνα, σε πένθος που επηρεάζει ολόκληρη την Ελβετία και το εξωτερικό», δήλωσε ό ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρόσθεσε ότι η σκέψη του «είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους».

