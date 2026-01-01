Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι

Ένα βεγγαλικό που χρησιμοποιείται ως κερί τύπου sparkler φαίνεται να προκάλεσε τη φονική φωτιά στο κλαμπ στο Crans Montana στην Ελβετία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με μαρτυρίες η φωτιά ξέσπασε όταν μία σερβιτόρα, που χόρευε στους ώμους ενός συναδέλφου της, κρατούσε ένα μπουκάλι σαμπάνιας πολύ κοντά στην οροφή στο οποίο είχε προσαρμοστεί ένα «κεράκι-βεγγαλικό».

Η φωτιά

Προφανώς τα εύφλεκτα υλικά της μόνωσης του υπόγειου χώρου όπου διασκέδαζαν δεκάδες άτομα προκάλεσε την ανάφλεξη και την γρήγορη επέκταση της φωτιάς.

Στο Παγκράτι

Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί τον Νοέμβριο του 2024 σε μπαρ στο Παγκράτι όπου ευτυχώς τότε δεν υπήρξαν θύματα παρά μόνο ελαφρά τραυματίες.

Εκείνο το περιστατικό είχε καταγράψει σε βίντεο με το κινητό του ένας από τους θαμώνες. Στις εικόνες φαίνεται ο σερβιτόρος να κρατά μια τούρτα με το κερί-βεγγαλικό αναμμένο.

Προσπαθώντας να περάσει ανάμεσα στους θαμώνες σηκώνει την τούρτα ψηλά και αρπάζει φωτιά το διακοσμητικό του καταστήματος στην οροφή.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν ελαφρά έξι άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο στο Παγκράτι

Οι μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες όσων έζησαν εκείνο το επεισόδιο στο Παγκράτι δεν απέχουν και πολύ από όσα περιγράφουν σήμερα οι αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας στην Ελβετία.

«Δεν είναι ότι ο κόσμος πανικοβλήθηκε, ο κόσμος δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Πνιγόταν, είχε φωτιά, θα πνιγόμασταν σαν τα ποντίκια», τόνισε 25χρονη γυναίκα, που ήταν μέσα στο μπαρ στο Παγκράτι, την ώρα που ξέσπασε η φωτιά.

Όπως περιέγραψε, μιλώντας στο MEGA, «Θα μπορούσαμε να είχαμε καεί ζωντανοί και δεν έχει πει κανείς τίποτα για το γεγονός ότι δεν υπήρχε μία διέξοδος, όλοι βγήκαμε από μία πάρα πολύ μικρή πόρτα».

Η 25χρονη θαμώνας του μπαρ καταγγέλλει, αποκλειστικά στο Live News, ότι στο μαγαζί δεν υπήρχε έξοδος κινδύνου και πως δεν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας, καθώς το μπαρ ήταν ασφυκτικά γεμάτο, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο.

«Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν μπαρ στα οποία να μην μπορεί ο κόσμος να βγει έξω. Οκ, συνέλαβαν τον σερβιτόρο, που μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε αυτό το πράγμα. Αλλά το μπαρ; Το κράτος πώς προστατεύει τους πολίτες του;», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Είχε τρομερό καπνό»

«Δεν έβλεπες, δεν έβλεπες πού πήγαινες γιατί είχε τρομερό καπνό, οπότε δεν μπορούσες να καταλάβεις πού βρίσκεσαι στο μπαρ. Αν δεν το ήξερες το μπαρ, δεν μπορούσες να βγεις. Άλλοι φίλοι μου, μου έλεγαν ακουμπάγαμε την μπάρα και ακουμπώντας βγαίναμε έξω. Είχε πάρα πολύ καπνό, δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Ειδικά μόλις έπεσε ο πυροσβεστήρας, μετά θόλωσε πολύ περισσότερο η ατμόσφαιρα. Η φωτιά συνέχιζε να καίει όσο εμείς βγαίναμε έξω και όταν βγήκαμε έξω, ακούσαμε κάτι σαν μικρές εκρήξεις», προσέθεσε η 25χρονη.

«Κάποιος από το μπαρ, μετά από κάποια δευτερόλεπτα, πήρε έναν πυροσβεστήρα και το έσβησε, αλλά αυτό το πράγμα δεν έσβησε τελείως, συνέχισε να καίει και μετά πετάχτηκαν σπίθες σε άλλο σημείο. Οπότε εκεί που έλεγες ηρεμείς και οκ, έσβησε θα βγούμε, μετά ξαναπήρε φωτιά», όπως είπε.

Είναι η στιγμή που ένας άντρας προσπαθεί να σπάει την τζαμαρία του μπαρ με κλωτσιές για να απεγκλωβίσει τον κόσμο.

«Είχε τρομερό καπνό και δεν μπορούσες να αναπνεύσεις, γι’ αυτό και σπάσαμε τα τζάμια μετά από πολλή προσπάθεια. Δεν είναι ότι υπήρξε πανικός και τρέξανε όλοι και σπάσανε τα τζάμια από πανικό, όχι, θα πεθαίναμε εκεί μέσα! Δεν ήταν πανικός. Τα παιδιά βρίσκονται σε σοκ. Τα περισσότερα παιδιά το βράδυ δεν μπορούσαν να κοιμηθούν, ξυπνάγανε μέσα στην νύχτα».

Έξι άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ σε βάρος του σερβιτόρου που κρατούσε την τούρτα γενεθλίων με το βεγγαλικό, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος, με την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.