Κραν Μοντανά: Η έκκληση των συγγενών για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται – Πώς το μπαρ έγινε παγίδα θανάτου

Σοκ έχει προκαλέσει η τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Οι ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι, βάσει των πληροφοριών που έχουν από τις ελβετικές αρχές, οι νεκροί ανέρχονται σε 47, ενώ περισσότεροι από 100 είναι οι τραυματίες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Από τη φωτιά υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι. Μια 15χρονη Ελληνίδα είναι μεταξύ των αγνοουμένων από τη φονική φωτιά.

Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) βρισκόταν στο μπαρ που τυλίχθηκε στις φλόγες μαζί με φίλες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική και είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας.

Η ανήλικη βρισκόταν στο δημοφιλές θέρετρο της Ελβετίας που συνέβη το μοιραίο περιστατικό και το βράδυ της πυρκαγιάς διασκέδαζε με φίλες της στο μπαρ. Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι κινητοποιήθηκαν, απευθύνοντας δημόσιες εκκλήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων, ζητώντας κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό της.

Μάλιστα, ο αδερφός της έκανε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με την οικογένεια. Όπως αναφέρει ο ίδιος η 15χρονη βρισκόταν στο σημείο μαζί με τρεις φίλες της οι οποίες επίσης αγνοούνται.

Παγίδα θανάτου

Το μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά έγινε παγίδα θανάτου για δεκάδες ανθρώπους, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς. H αγωνιώδης αναμονή για τις οικογένειες των θυμάτων και τα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία κυριαρχούν καθώς συνεχίζονται οι έρευνες των ελβετικών αρχών.

Οι Αρχές διερευνούν εάν τα ξύλινα έπιπλα του υπογείου, η ξύλινη επένδυση σε ορισμένους τοίχους και το υλικό μόνωσης τύπου αφρού που φέρεται να υπήρχε στην οροφή συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς

Η φωτογραφία που αποτυπώνει τη «μοιραία στιγμή» της ανάφλεξης κυριαρχεί στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πολλά είναι τα ερωτήματα για το θέμα της πυρασφάλειας, την μοναδική έξοδο κινδύνου και τις στενές σκάλες, στο νυχτερινό κέντρο που παγίδευσε τόσους ανθρώπους που διασκέδαζαν.

🔴 EN DIRECT

DOCUMENT BFMTV. Incendie mortel à Crans-Montana: une photo prise dans le bar capture le moment du départ de feuhttps://t.co/U1YHJSaDqk pic.twitter.com/NNmxnIQ9KA — BFM (@BFMTV) January 1, 2026

Σοκαριστικό είναι και το βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας τη στιγμή που η φωτιά στο μπαρ «Le Constellation» του Κραν Μοντανά εξαπλώνεται ραγδαία, ενώ κάποιοι από τους θαμώνες προσπαθούν να τη σβήσουν

Le début de l incendie en Crans-Montana en Suisse c’est triste….. pic.twitter.com/So4kKQNNId — LObservateurSilencieux (@LeSilencieuxO) January 1, 2026

Πώς η φωτιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα

Όπως σημειώνει η εφημερίδα Bild, μετά τις πρώτες εικόνες-σοκ που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και σε ΜΜΕ, τίθενται πια πολλά ερωτήματα για τις προδιαγραφές ασφαλείας στο συγκεκριμένο μαγαζί. Πελάτης του μπαρ ανέφερε στην εφημερίδα Blick ότι στο υπόγειο υπήρχε μόνο μια πόρτα διαφυγής και στην έξοδο επικρατούσε το αδιαχώρητο.

Tο μπαρ δεν είχε υψηλή βαθμολογία ασφάλειας (6,5 στα 10 στα σχετικά διαδικτυακά σχόλια), ενώ οι ιδιοκτήτες του αντιμετωπίζουν τώρα μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με το πώς η θανατηφόρα πυρκαγιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα στο υπόγειό τους και το μετέτρεψε σε παγίδα θανάτου.

Ο 49χρονος Ζακ Μορέτι και η 40χρονη σύζυγός του Τζέσικα, οι οποίοι κατάγονται από το γαλλικό νησί της Κορσικής, άνοιξαν το μπαρ με το όνομα Le Constellation στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο τον Δεκέμβριο του 2015, αφότου ερωτεύτηκαν την περιοχή όταν την επισκέφτηκαν για μια εβδομάδα διακοπών το 2011.

Το μπαρ με βεράντα στον επάνω όροφο και κλαμπ στο υπόγειο, με DJs και ζωντανή μουσική, έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή νυχτερινά κέντρα της πόλης με πελατεία κυρίως νέων και εύπορων οπαδών των χειμερινών σπορ και ντόπιων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Crans-Montana, το μπαρ προσέφερε έναν «κομψό χώρο» και μια «εορταστική ατμόσφαιρα» με διαδικτυακές περιγραφές να το χαρακτηρίζουν ως το «μέρος που πρέπει να βρίσκεται κανείς».

Είναι ένα από τα λίγα μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο που επιτρέπει την είσοδο σε νέους ηλικίας 16 ετών και άνω.

Η επιτυχία του μπαρ επέτρεψε στο ζευγάρι να ανοίξει άλλα δυο εστιατόρια στην περιοχή, αποκτώντας τη φήμη ενός εργατικού και επιτυχημένου διδύμου.

🇨🇭 Around 40 Dead, 115 Injured in Deadly New Year’s Fire at Swiss Ski Resort Bar A devastating fire broke out at Le Constellation bar in the Swiss ski resort of Crans-Montana during a crowded New Year’s Eve party on January 1, 2026, around 1:30 a.m. Authorities report… pic.twitter.com/b5dB8Rn8GT — World In Last 24hrs (@world24x7hr) January 1, 2026

Ωστόσο, οι πυροσβέστες που ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας εξετάζουν τον χώρο που εκδηλώθηκε η φωτιά. Πολλοί από τους νεκρούς πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην μοναδική έξοδο, από μία στενή σκάλα, καθώς η φλόγα εξαπλώθηκε γρήγορα στον κατάμεστο κλειστό χώρο.

Οι ερευνητές θα εξετάσουν επίσης εάν τα ξύλινα έπιπλα μέσα στο υπόγειο, η ξύλινη επένδυση σε ορισμένους από τους τοίχους και το φερόμενο μονωτικό υλικό αφρού στην οροφή συνέβαλαν στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πώς η φωτιά προφανώς προκλήθηκε από μια σερβιτόρα που κρατούσε ένα βεγγαλικό σε ένα μπουκάλι, με αποτέλεσμα να αναφλεγεί υλικό στην οροφή, προτού οι φλόγες εξαπλωθούν γρήγορα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα μια «flashover», η οποία οδήγησε σε μία ή περισσότερες εκρήξεις, με αποτέλεσμα όλες οι εύφλεκτες επιφάνειες στο δωμάτιο να αναφλεγούν αμέσως.

Η ιδιοκτήτρια του μπαρ βρισκόταν μέσα στο κλαμπ όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και λέγεται ότι υπέστη εγκαύματα στο χέρι της, ενώ ο σύζυγός της εργαζόταν σε ένα από τα άλλα καταστήματά τους.

Ταυτοποιήθηκε το πρώτο θύμα

Το πρώτο όνομα θύματος από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά δόθηκε στη δημοσιότητα. Πρόκειται για τον 16χρονο Ιταλό γκολφέρ Εμανουέλε Γκαλεπίνι, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ, επιβεβαιώνοντας ότι ο νεαρός αθλητής συγκαταλέγεται στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό περιστατικό.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του 17χρονου αθλητή, κάνοντας λόγο για «έναν νέο που ενσάρκωνε το πάθος και τις αυθεντικές αξίες του αθλητισμού». «Σε αυτή τη στιγμή μεγάλης οδύνης, οι σκέψεις μας βρίσκονται με την οικογένειά του και με όλους όσοι τον αγάπησαν», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ το μήνυμα κλείνει με τη φράση: «Εμανουέλε, θα παραμείνεις για πάντα στις καρδιές μας».

View this post on Instagram A post shared by federazioneitalianagolf (@federazioneitalianagolf)

Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι καταγόταν από τη Γένοβα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια ζούσε με την οικογένειά του στο Ντουμπάι, όπου και εξελίχθηκε αγωνιστικά. Ήταν ιδιαίτερα γνωστός και θεωρούνταν ένα από τα πολλά υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του.

Ο Γκαλεπίνι είχε ήδη καταγράψει αξιόλογη αγωνιστική πορεία, συμμετέχοντας τακτικά σε τουρνουά στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Μία από τις πιο πρόσφατες επιτυχίες του ήταν η νίκη του στο Omega Dubai Creek Amateur Open τον Απρίλιο του 2025. Είχε επίσης λάβει μέρος στο King Hamad Trophy στο Βασιλικό Γκολφ Κλαμπ του Μπαχρέιν, καθώς και στο UAE Cup στο Αλ Άιν.

«Αναζητώ τον γιο μου εδώ και 30 ώρες»

Γονείς αγνοουμένων απευθύνουν εκκλήσεις για τα παιδιά τους, ενώ οι ξένες πρεσβείες προσπαθούν να διαπιστώσουν αν πολίτες τους βρίσκονται μεταξύ των νέων που παγιδεύτηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην σύγχρονη ιστορία της Ελβετίας.

«Αναζητώ τον γιο μου εδώ και 30 ώρες. Η αναμονή είναι αβάσταχτη, δήλωνε η Λετίσια, μητέρα του 16χρονου αγνοούμενου Αρθουρ, στο BFM TV, που προσπαθεί απεγνωσμένα να μάθει αν είναι νεκρός ή ζωντανός και πού βρίσκεται.

«Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο είναι. Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο νεκροτομείο είναι. Αν ο γιος μου είναι ζωντανός, είναι μόνος στο νοσοκομείο και δεν μπορώ να είμαι στο πλευρό του».

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων και ο οριστικός απολογισμός των νεκρών θα πάρει χρόνο διότι πολλά από τα θύματα είναι απανθρακωμένα.

«Ολη αυτή η επιχείρηση πρέπει να γίνει διότι οι πληροφορίες είναι τόσο τρομακτικές και ευαίσθητες που τίποτε δεν μπορεί να ειπωθεί στις οικογένειες αν δεν είμαστε 100% βέβαιοι», δήλωσε ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ.

Οι ειδικοί χρησιμοποιούν οδοντικά στοιχεία και δείγματα DNA στην διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, διευκρίνισε.