Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Ακόμη και στη Γαλλία μεταφέρονται τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, τη νύχτα της πρωτοχρονιάς. Η φωτιά και η έκρηξη που ακολούθησε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 40 ανθρώπους, ενώ 115 άτομα νοσηλεύονται σε νοσοκομεία τραυματίες και εγκαυματίες.

Εκτός από τη Γαλλία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφερθεί να παράσχει ιατρική βοήθεια στην Ελβετία, ώστε να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή κρίση. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η αναγνώριση των σορών θα πάρει χρόνο, λόγω της κατάστασής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation που ξέσπασε η πυρκαγιά στη 01:30 τα ξημερώματα (02:30 ώρα Ελλάδας), είναι ζευγάρι Γάλλων με καταγωγή από την Κορσική. ΜΜΕ ανέφεραν επίσης ότι είναι ζωντανοί. Πιθανή αιτία της φωτιάς, ήταν κεριά γενεθλίων που κρατούσαν ψηλά υπάλληλοι του μπαρ.

«Νέοι, που γλεντούσαν»

Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, δήλωσε ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει αντιμετωπίσει η χώρα. Από την πλευρά του, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο διοικητής της αστυνομίας είπε ότι πολλοί από τους τραυματίες είναι σοβαρά.

In pratica sono morte circa 50 persone per buffonate di questo tipo perché qualcuno doveva fare il fenomeno #CransMontana #Svizzera #1gennaio pic.twitter.com/nt7DVTj0Mp — Raffy Raffy 🇵🇸 (@Raffaele_NA) January 1, 2026

Μεταξύ των τραυματιών, 60 άτομα νοσηλεύονται σε νοσοκομείο στη Σιόν και άλλα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία σε άλλες ελβετικές πόλεις. Επίσης, στη Γαλλία. Για την ώρα οι αρχές δεν μπορούν να γνωρίζουν πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο μπαρ την ώρα που ξέσπασε η φωτιά. Αξιωματικοί της αστυνομίας είπαν ότι αυτό θα διευκρινιστεί από την έρευνα.

Περιγράφοντας όμως τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί, είπαν ότι ήταν «νέοι που γλεντούσαν» σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι. Ωστόσο, δεν μίλησαν για ανήλικους.

«Από τις χειρότερες τραγωδίες»

Ο Ελβετός πρόεδρος Γκι Παρμελέν χαρακτήρισε το περιστατικό στο Κραν Μοντανά «μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει βιώσει η χώρα μας». Δήλωσε επίσης ότι οι ελβετικές σημαίες στη Βέρνη θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε μέρες, καθώς η χώρα βρίσκεται σε πένθος.

Τα συλλυπητήριά της και την απόφασή της να βοηθήσει την Ελβετία με όποιο τρόπο μπορεί ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελβετία δεν είναι χώρα-μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, η αρμόδια επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ δήλωσε μέσω Χ ότι η Κομισιόν βρίσκεται σε επαφή με τις ελβετικές αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας» μετά την πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου στα πολλά θύματα της έκρηξης στο Κραν Μοντανά, στις οικογένειές τους και στους διασώστες που επιχειρούν», έγραψε.

Βοήθεια από τη Γαλλία

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε νοσοκομεία της.

«Η Γαλλία δέχεται τραυματίες και είναι διαθέσιμη να παράσχει βοήθεια. Ευχαριστώ τις ομάδες και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που κινητοποιήθηκαν», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο Χ. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν διευκρίνισε πόσοι τραυματίες νοσηλεύονται στη Γαλλία ούτε σε ποια νοσοκομεία.

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες», είπε ο Μακρόν, ο οποίος εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της Γαλλίας στη γειτονική χώρα και εξέφρασε τη θλίψη του για τον «φρικτό απολογισμό» από την πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά. «Οι διπλωματικές και προξενικές μας ομάδες παρακολουθούν την κατάσταση και παρέχουν τη βοήθεια στους συμπατριώτες μας που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, τουλάχιστον δύο Γάλλοι πολίτες είναι μεταξύ των τραυματιών.

Οι παρευρισκόμενοι στο πρωτοχρονιάτικο πάρτι ήταν πολίτες από διάφορες χώρες. Και η Ιταλία έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν Ιταλοί πολίτες μεταξύ των τραυματιών.