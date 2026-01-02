Κραν Μοντανά: Σε κρίσιμη κατάσταση πάνω από 80 τραυματίες – Σε «σπινθηροβόλα κεριά» αποδίδεται η πυρκαγιά

Δραματική είναι η εικόνα για την κατάσταση της υγείας των περισσότερων τραυματιών από τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.

Ελβετοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες πριν ταυτοποιηθούν τα θύματα –ακόμη και οι τραυματίες- εξαιτίας της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που έχουν υποστεί. Ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας στο καντόνι Βαλέ, δήλωσε: «Πολλοί από αυτούς (τους τραυματίες)… περίπου 80 έως 100, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση».

Επίσης, άλλος αξιωματούχος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο αριθμός των νεκρών (περίπου 40) να αυξηθεί. Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι πολλοί από τους σοβαρά τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων σε νοσοκομεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης, η Γαλλία στέλνει στην Ελβετία στρατιωτικούς γιατρούς για συμβάλουν στην φροντίδα των θυμάτων του Κραν Μοντανά.

Καθυστερεί ο οριστικός απολογισμός

Οι ελβετικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η πλήρης λίστα με τα ονόματα των θυμάτων και ο οριστικός απολογισμός των νεκρών θα απαιτήσει χρόνο. Αιτία, το γεγονός ότι πολλά από τα πρόσωπα που έχασαν τη ζωή τους έχουν απανθρακωθεί. Οι σοροί των νεκρών έχουν πλέον απομακρυνθεί από το μπαρ, δήλωσε Ελβετός αξιωματούχος στο Reuters. Η αστυνομία εργάζεται ακόμη στο σημείο. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως πυρκαγιά και όχι ως επίθεση.

Ο κυβερνήτης του Βαλέ, Ματιάς Ρεϊνάρ είπε ότι «όλη αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει. Οι πληροφορίες είναι τόσο τρομερές και ευαίσθητες που τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί στις οικογένειες, εκτός αν είμαστε 100% σίγουροι». Όπως εξήγησε, οι ειδικοί χρησιμοποιούν οδοντιατρικά δείγματα και δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Οι εθνικότητες των θυμάτων

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ, ανέφερε ότι ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς. Ωστόσο, τόνισε ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα άλλων τραυματιών.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι πολίτες, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, καθώς και υπήκοοι της Βοσνίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας.

Οι εθνικότητες δεκατεσσάρων από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Μεταξύ των αγνοουμένων είναι και μια 15χρονη Ελληνίδα.

Ο αριθμός των νεκρών, είπε, εξακολουθεί να ανέρχεται στους 40, ενώ η ταυτοποίηση συνεχίζεται.

«Περίπου 50 τραυματίες έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν πολύ σύντομα σε εξειδικευμένα κέντρα εγκαυμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο Ματιάς Ρεϊνάρ.

Γάλλοι στρατιωτικοί γιατροί στο Κραν Μοντανά

Στη Γαλλία, το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι ομάδα Γάλλων στρατιωτικών γιατρών μεταβαίνει στην Ελβετία. Αποστολή τους είναι η «εκτίμηση της κατάστασης των εγκαυματιών» ενόψει της μεταφοράς τους σε άλλες χώρες.

Η ομάδα αποτελείται από πλαστικό χειρουργό, αναισθησιολόγο και μια ειδικευμένη νοσηλεύτρια, καθώς και από έναν γιατρό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων «θα παραμείνει εκεί πολλές ημέρες, ώστε να στηρίξει το έργο των ελβετικών υγειονομικών αρχών».

Παράλληλα, στη Γαλλία, τα τμήματα εγκαυμάτων της Υπηρεσίας Υγείας του στρατού έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας, ιδίως τα στρατιωτικά νοσοκομεία του Περσί, κοντά στο Παρίσι και της Σεντ-Αν στην Τουλόν. Συνεργάζονται στενά με το υπουργείο Υγείας ώστε να γίνει ο κατάλληλος καταμερισμός των τραυματιών, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Ήδη τρεις από τους τραυματίες, δύο Γάλλοι και ένας Ελβετός, μεταφέρθηκαν το πρωί στη Λιόν και το Παρίσι. Οι ελβετικές αρχές ζήτησαν από τη Γαλλία να παραλάβει άλλους οκτώ τραυματίες.

«Σπινθηροβόλα κεριά»

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Σιόν, η γενική εισαγγελέας του Βαλέ, Μπεατρίς Πιου, μίλησε για τα πιθανά αίτια της πυρκαγιάς.

Είπε ότι οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν «σπινθηροβόλα κεριά,» που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας ήρθαν πολύ κοντά στην οροφή του κτιρίου.

«Όλα υποδηλώνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας. Αυτά έφτασαν πολύ κοντά στην οροφή. Από εκεί, ακολούθησε μια γρήγορη, πολύ γρήγορη και εκτεταμένη πυρκαγιά», τόνισε η εισαγγελέας Πιου.