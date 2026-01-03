Ελβετία: Ποινική έρευνα κατά των διευθυντών του μπαρ στο Κραν Μοντανά που κάηκε την Πρωτοχρονιά

Οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν την έναρξη ποινικής έρευνας εναντίον των δύο Γάλλων διευθυντών του μπαρ στο Κραν Μοντανά, που καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Αποτέλεσμα της πυρκαγιάς ήταν να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άνθρωποι και να τραυματιστούν 119, στην πλειονότητά τους πολύ σοβαρά.

Από τους νεκρούς, έχουν αναγνωριστεί μόλις τέσσερις, μέχρι στιγμής, γεγονός που εντείνει την αγωνία μεταξύ των συγγενών των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με την αστυνομία στο καντόνι Βαλέ, όπου βρίσκεται το δημοφιλές χειμερινό θέρετρο, οι δύο διευθυντές του μπαρ «κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας».

Ωστόσο, συνάγεται από την ανακοίνωση ότι δεν έχουν προς το παρόν τουλάχιστον, προφυλακιστεί.

Μετά την ολοκλήρωση της ποινικής έρευνας, η εισαγγελία θα αποφασίσει εάν θα κλείσει την υπόθεση ή θα απαγγείλει κατηγορητήριο. «Αυτή η έρευνα ξεκίνησε επειδή έχουμε υποψίες, αλλά μέχρι να υπάρξει καταδίκη, υπερισχύει το τεκμήριο της αθωότητας», τόνισε στον Τύπο η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, Μπεατρίς Πιλού.

Ποιοι είναι

Οι διευθυντές του νυχτερινού κέντρου, Ζακ και Ζεσικά Μορετί, είναι ιδιοκτήτες τεσσάρων μπαρ και εστιατορίων στο θέρετρο Κραν Μοντανά και στη γύρω περιοχή. Το ζευγάρι, που ανέλαβε το μπαρ «Le Constellation» πριν από δέκα χρόνια, έχει ήδη ανακριθεί «ως άτομα που καλούνται να παράσχουν πληροφορίες», ανακοίνωσε η γενική εισαγγελέας του Βαλέ.

Επίσης, διευκρίνισε ότι η υπόλοιπη έρευνα θα επικεντρωθεί «στις εργασίες που πραγματοποιούνται εντός του μπαρ, τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τις άδειες λειτουργίας και τα μέτρα ασφαλείας».

«Δεν υπήρξε κρατική αμέλεια»

Ο δήμαρχος του Κρανς-Μοντάνα, Νικολά Φερό, διαβεβαίωσε τον ελβετικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTS ότι δεν υπήρξε αμέλεια εκ μέρους του δήμου του. Ωστόσο, επισήμανε, πως είναι «προφανές ότι αυτό το είδος καταστροφής εγείρει ερωτήματα», ιδίως όσον αφορά «την εποπτεία όλων των δημόσιων θεσμών».

«Η Ελβετία είναι βαθιά θλιμμένη», δήλωσε ο Ελβετός υπουργός Δικαιοσύνης και Αστυνομίας Μπεάτ Γιανς, προσθέτοντας ότι «ο κόσμος πρέπει να μάθει ποιος είναι υπεύθυνος». «Είναι απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις αυτό το μέρος και να συνειδητοποιείς την ένταση αυτών των φλογών, ακόμη και στον τελευταίο όροφο όπου μπόρεσα να πάω. Μπορείς να μυρίσεις τη δυσοσμία… μπορείς να δεις τη ζημιά που προκάλεσαν αυτές οι φλόγες. Πρέπει να ήταν απίστευτα έντονες. 500, 600 βαθμοί, ακόμη και στον επάνω όροφο. Είναι μια τρομερή τραγωδία», πρόσθεσε.